Sta per iniziare il Rino Gaetano Day a Roma in occasione dell’anniversario della morte del cantante tanto amato da intere generazioni

Rino Gaetano Day è uno degli eventi più attesi dell’estate romana che avrà luogo a Roma il 2 e 3 giugno 2023 nei pressi del Parco Talenti di Roma. Si tratta della tradizionale manifestazione che si è tenuta per la prima volta nel 2011 da Anna e Alessandro Gaetano, sorella e nipote dell’artista, per omaggiare il cantautore in occasione dell’anniversario della sua morte.

LEGGI ANCHE:–Cosa fare per il ponte del 2 Giugno a Roma? Musei gratis, mostre, mercatini e gite fuori porta. Guarda l’elenco degli eventi

Rino Gaetano Day, tutti i dettagli sull’evento

Rino Gaetano Day 2023 è la tredicesima edizione che si svolge a Roma e quest’anno ha come tema centrale la sostenibilità ambientale e supporterà la Sea Shepherd Italia.

L’evento si terrà il 2 e il 3 giugno e oltre alla Rino Gaetano Band, sono tanti gli artisti e gli ospiti che si esibiranno sul palco per rendere omaggio al grande artista, un genio mai dimenticato.

L’evento inizierà alle 18 con una selezione inedita di brani che ascoltava Rino, dalla sua personale collezione di vinili, realizzata da Alessandro Gaetano, fino all’apertura dei progetti musicali emergenti.

Il primo giorno, 2 giugno 2023, si esibiranno Dario Gabrieli, Matteo Massetti e Antidoti Label. Seguiranno Naive, Matteo Costanzo e Mille. Il 3 giugno, invece, sarà la volta di Thogo e LAVE. Poi ancora Guidobaldi e Daniele De Gregori. La Rino Gaetano Band terrà compagnia al pubblico per tutte e due le serate con una serie di canzoni della produzione artistica dell’artista. Essa è l’unica tribute ufficiale di Rino Gaetano fondata nel 1999 dalla sorella Anna per tenere viva la memoria dell’artista.

La prima serata, venerdì 2 giugno, sarà presentata da La Mario e sul palco saliranno ospiti come Leo Gassmann, Comete e Luciano D’Abbruzzo. Sabato 3 giugno, invece, Gaia Messerklinger e Greg presenteranno l’evento e Pierdavide Carone, Lorenzo Lepore e Giulio Wilson saranno alcuni degli ospiti della serata. Antonio Rezza e Flavia Mastrella parteciperanno con un videosaluto che sarà mandato in onda nel corso della manifestazione.

FOTO: @KIKAPRESS