Proloco Trastevere, la box per la colazione di Pasqua con golosità e ricette pasquali

Roma – Colazione di Pasqua, ecco la box per la vostra colazione, dolce e salato tutto esclusivamente DOL – Di Origine Laziale All’interno ci saranno […]

Roma – Colazione di Pasqua, ecco la box per la vostra colazione, dolce e salato tutto esclusivamente DOL – Di Origine Laziale

All’interno ci saranno golosità fatte da noi e le istruzioni per l’uso e anche una sezione “Ricette di Pasqua”.

Il menu della colazione di Pasqua:

– Il casatiello di casa Proloco con corallina di Mangalitza e provolone di Formia

– la rarissima Corallina di Mangalitza 500g

– Il polpettone ripieno di erbe selvatiche, guanciale di filiera dol, ciambella affumicata e uovo sodo bio da allevamento a terra

– Il carciofo di Ladispoli ripieno di pane di lariano e pecorino romano dop, salsa verde homade

– Ovetti artigianali di cioccolato finissimo 500g circa

– Pastiera di casa Proloco con soli prodotti laziali

– una bottiglia di Cassandra vino rosso biologico IGT Lazio – Azienda Agricola Villa Caviciana

– una bottiglia di Filippo vino bianco biologico IGT Lazio – Azienda Agricola Villa Caviciana

Due formati:

Per 2 €60

Per 4 € 110



Info & prenotazioni

0645596137

Acquista direttamente dal sito https://www.prolocotrastevere.it/shop



Prenotabile fino al 1 aprile 2021

CONSEGNA O RITIRO entro le 18.00 di SABATO 3 aprile.

Per una Pasqua % Proloco Trastevere!