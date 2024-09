Alessandro Gassmann continua a condividere post sul degrado di Roma ma arriva la risposta inaspettata: il confronto sui social

Alessandro Gassmann non perde occasione di aprire un dibattito sulla situazione di Roma da un punto di vista ambientale. L’attore continua a pubblicare sui social, in particolare su X, foto e commenti come segnalazioni da fare conoscere agli utenti che lo seguono. In uno degli ultimi post, però, ha ricevuto la risposta da parte di un follower diventata virale.

Il post sul degrado del verde di Roma da Alessandro Gassmann

Alessandro Gassman ha pubblicato su X un post in cui si legge: “Continua il massacro del verde romano“. L’attore si riferisce alla notizia letta in un altro post pubblicato da SalviamoRoma riguardo all’abbattimento di alberi in alcune zone di Roma quali Viale della Trinità dei Monti, Palazzo di Villa Medici, Accademia di Francia.

Il suo post non è passato inosservato ed è stato spunto di riflessione per molti utenti romani che hanno commentato le parole di Gassmann.

La risposta dell’utente

Uno dei tanti utenti che seguono l’attore romano sui social ha voluto rispondere al post, che lo invita a leggere il Regolamento del Verde di Roma Capitale che spiega che saranno sostituiti entro un anno dall’abbattimento come disposto dall’art. 41 del Regolamento del Verde. La spiegazione non ha convinto Gassmann che ha risposto: “Vedremo“.

Altri interventi dell’attore sulla situazione di Roma

Non è la prima volta che Alessandro Gassmann denuncia attraverso dei post su X la situazione del verde a Roma e dintorni. Tra le tante, la mancanza di decoro o accumulo di rifiuti nelle strade della Capitale. Qualche mese fa ha pubblicato alcune immagini relative a Tarquinia, città di mare dove sono stati abbattuti 65 pini storici.

Oltre a Gassamann sono tanti i personaggi famosi che condividono situazioni ed episodi sui social attraverso foto e video diventati virali.

