Volete portare i bambini sulla neve ma non volete allontanarvi tanto da Roma? Ecco quali sono le mete per voi

Le temperature sono calate notevolmente e all’improvviso, il Natale si avvicina e qualcuno non vede l’ora di fare una gita fuori porta. Molte famiglie romane vorrebbero portare i propri bambini sulla neve, senza doversi spostare di tanti km per raggiungerla.

A tal proposito, ci sono molte località vicino Roma dove poter sciare, giocare e trascorrere qualche giorno in compagnia dei fiocchi bianchi.

Campo Felice

Neve vicino Roma, tutte le località per sciare

La prima località di cui vogliamo parlarvi è il Monte Terminillo con una vetta che maggiore ai 2000 metri, per raggiungerlo bisognerà andare in direzione Rieti, verso il comune di Leonessa. La sua cima è molto suggestiva, bella sia d’inverno per sciare che d’estate per fare lunghe passeggiate tra la natura.

Spostandoci verso la cittadina di Subiaco, si potrà fare una sosta sul Monte Livata con una cima di 1500 metri immersa tra i Monti Simbruini. Attualmente sono aperte sei piste da scii alpino e snowboard, tre impianti di risalita e uno snowpark.

Lasciando il Lazio e giungendo in Abruzzo, impossibile non fare tappa a Campo Felice e Campo Imperatore. Campo Felice è stata confermata una tra le migliori stazioni sciistiche dell’Appennino che non solo dista poco da Roma ma è anche molto vicino a L’Aquila. Invece, Campo Imperatore si trova a circa due ore dalla Capitale, nel massiccio montuoso del Gran Sasso.

Impossibile dimenticarsi di Ovindoli, molto vicino a Roma, dista dalla Capitale solo un paio d’ore. Qui si trovano sette piste nere che coprono 8 chilometri di superficie. La più nota è la Pistone che dal Monte Freddo a 1990 metri di quota scende fino alla partenza della cabinovia con un dislivello di 540 metri. A quasi 2000 metri è situato anche uno dei due snowpark di Ovindoli, il Magnola Upper-Park. Le piste di questa località hanno 11 impianti di risalita.

Insomma trovare la neve vicino Roma si può, basta scegliere il posto adatto alle proprie esigenze.

