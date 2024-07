Come si prepara il pesto alla romana? Ricetta e trucchi per ottenere un condimento da dieci e lode, tutti i dettagli

Il pesto è un condimento di origine genovese ma vi sono tante ricette diverse che lo rendono un sugo nazionale. Infatti, vi è anche il pesto alla romana che si differenzia per tre ingredienti che lo rendono perfetto per un piatto estivo.

Pesto alla romana, i tre ingredienti segreti

Il pesto è un condimento molto amato dagli italiani che non perdono occasione di usarlo sia per la pasta che per le bruschette. Si tratta di una salsa perfetta per ogni situazione che accomuna tutti, grandi e piccoli, per il suo sapore inconfondibile. C’è chi lo preferisce con l’aglio e chi senza, e chi, come nella Capitale vi aggiunge tre ingredienti che lo rendono ancora meglio.

A Roma vi è proprio il pesto alla romana che viene utilizzato soprattutto per condire le pizze e calzoni. Gli chef e i pizzaioli usano il pecorino romano, alcune foglioline di menta piperita fresca e 1 cucchiaio di succo di limone.

Il procedimento

Gli altri ingredienti per preparare il pesto sono:

1 spicchio di aglio

8 nocciole del Piemonte

1 cucchiaio di limone

4 cucchiai di olio d’oliva o extravergine

1 cucchiaio di succo di limone

pepe bianco

In primo luogo bisogna sapere unire tutti gli alimenti che vengono usati per creare il condimento. Dunque, servirà frullare gli ingredienti per qualche minuto e una volta formata una crema densa, il pesto è pronto. La presenza di nocciole fa la differenza, in quanto rendono il piatto gustoso e unico, da leccarsi i baffi. Possono essere scelte anche quelle a granella, tuttavia, la qualità è diversa.

Un altro consiglio da non sottovalutare è il fatto di usare immediatamente il pesto preparato. Senza dubbio, è gustoso e la freschezza farà da padrone al piatto di pasta o bruschette.

