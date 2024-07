Spaghetti agio, olio e peperoncino: ricetta, preparazione e trucco per gustare un piatto unico e inimitabile

Gli spaghetti aglio, olio e peperoncino sono un piatto gustoso e semplice da preparare tanto che è uno dei più gettonati anche da chi non si intende di cucina. Vi sono molte varianti di ricette da preparare ma ciò che fa davvero la differenza è il soffritto. Ecco qual è il trucco per renderlo impeccabile.

Spaghetti aglio olio e peperoncino: la ricetta

Gli spaghetti aglio olio e peperoncino è un piatto alla portata di tutti, facile da preparare. La ricetta prevede l’uso abbondante di olio in una padella di alluminio come quelle utilizzate nei ristoranti. A seguire, accendete il fuoco con una fiamma molto bassa così da scaldare piano piano l’olio. A queto punto pelate in modo accurato e tritate uno spicchio d’aglio fino, aggiungendo il tutto nella padella con l’olio senza mai farlo soffriggere. Una volta pronto, mettete del peperoncino fresco tritato.

Dopo aver preparato il condimento, basterà cuocere gli spaghetti e una volta pronti, ripassarli in padella.

Il trucco del soffritto

Ciò che renderà tutto perfetto sarà il modo in cui verrò amalgamata la pasta con il condimento. Infatti, il passaggio fondamentale è quello tra la cottura e il salto in padella. Una volta che gli spaghetti saranno salati e al dente, metteteli in padella e alzate un po’ la fiamma. Mantecateli in maniera consapevole, aggiungendo l’acqua di cottura così da creare la cremina che andrà a rendere la pasta ancora più gustosa.

Le varianti della ricetta

Una delle alternative più amate dagli italiani degli spaghetti aglio olio e peperoncino è la ricetta che prevede la preparazione dell’olio all’aglio affinché vengano estratti solo gli aromi e non si trovino pezzi nel piatto. Bisognerà lasciare 2/3 spicchi di aglio fresco in infusione in una bottiglia di piccole dimensioni di olio extravergine di oliva di alta qualità.

FOTO: SHUTTERSTOCK