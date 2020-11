La pandemia non ci priverà delle gioie golose del Natale. Non fate mancare in tavola il panettone classico o goloso della Pasticceria De Santis Santa Croce, rigorosamente artigianale: vi arriva direttamente a casa.

Quando il Natale si avvicina, si sente nell’atmosfera. Tutto intorno a noi annuncia che sta per arrivare la festa più attesa dell’anno, quella in cui siamo tutti più buoni e anche molto più golosi. Sono tantissimi i prodotti tipici del periodo natalizio, ma sulle tavole degli italiani non possono mancare i più tradizionali: panettone e pandoro, meglio se artigianali. Lo sanno bene alla Pasticceria De Santis Santa Croce di Roma, che a ridosso delle festività diventa particolarmente operosa. Anche in questi mesi funestati dalla pandemia, gli instancabili pasticceri non si risparmiano per non privare i clienti della gioia di un dolce benfatto. Che sa di esperienza e passione.

IL PANETTONE ARTIGIANALE DELLA PASTICCERIA DE SANTIS SANTA CROCE

In questo laboratorio artigianale della capitale, la preparazione dei dolci del Natale segue la ricetta tradizionale, impiegando solo materie prime di qualità. Non a caso la Pasticceria De Santis Santa Croce rappresenta da oltre 100 anni una vera e propria eccellenza dell’arte pasticcera.

Qui, gli ingredienti vengono selezionati con cura, per garantire prodotti sani e genuini, mentre particolare attenzione è riservata al processo di lievitazione naturale e alla lavorazione dell’impasto continua, almeno ogni 6 ore. Il risultato è un dolce soffice e leggero, eventualmente arricchito da un tocco goloso.

Già, perché alla Pasticceria De Santis Santa Croce, oltre al panettone classico – con o senza canditi – è possibile gustare anche delle ghiotte varianti. Chi ama coccolarsi con sapori delicati apprezzerà certamente il panettone alle fragole o all’albicocca: una carezza per il palato. I più viziosi, invece, che si lasciano piacevolmente tentare dalle esplosioni di gusto, adoreranno il panettone al cioccolato classico e quello con arancia e cioccolato.

IL PANETTONE ARTIGIANALE DELLA PASTICCERIA DE SANTIS SANTA CROCE DIRETTAMENTE A CASA

I prodotti della linea artigianale natalizia di De Santis Santa Croce sono anche un’ottima idea regalo. Sapete perché? Per almeno due ragioni: pur essendo prodotti artigianali, fatti a mano come vuole la tradizione, hanno un prezzo speciale (dai 18 ai 24 euro a seconda della varietà di panettone e pandoro a scelta) e, poi, sono belli, racchiusi nella scatola regalo dal sapore vintage, perfetta per adornare la tavola o arricchire con eleganza i regali sotto l’albero.

Ma c’è di più: scegliendo un dolce natalizio di De Santis Santa Croce, c’è la possibilità riceverlo direttamente a casa propria o farlo recapitare al fortunato destinatario. A seguito delle nuove e più stringenti misure anti-Covid, la pasticceria ha infatti intensificato le attività di consegna a domicilio: una coccola moto gradita in questo periodo di restrizioni! Il servizio è disponibile non solo per i dolci natalizi, ma per tutte le creazioni, dolci e salate, per le quali il locale è così noto e frequentato: croissant, torte, mignon… Vi basterà una telefonata o scrivere una email e gli invitanti profumi e sapori della Pasticceria De Santis Santa Croce raggiungeranno la destinazione prescelta.

PASTICCERIA DE SANTIS SANTACROCE, TORRONI ARTIGIANALI

La linea artigianale natalizia prevede anche deliziosi torroni artigianali, da far scrocchiare sotto i denti: il torrone scuro con nocciola e gianduia o la versione bianca, con mandorle, pistacchio e una punta di miele.

Imperdibili, per grandi e piccini, le scorze di arancia candite e glassate a mano, perfette da gustare a fine pasto e per dare un tocco colorato e goloso alle vostre tavole in festa.

DE SANTIS SANTACROCE CURIOSITA’ SUL ‘TEMPIO DEI SAPORI BUONI DI ROMA’

De Santis Santa Croce è, da oltre 100 anni, il tempio dei sapori buoni di Roma, dove passato e presente si fondono in un affascinante equilibrio.

Federico, Davide e Stefano hanno ereditato l’esperienza e le antiche ricette di nonno Sergio e, portando avanti la tradizione familiare, accompagnano gli ospiti in un intenso viaggio di gusto, tra artigianalità, sapori antichi e moderne rivisitazioni, con un’accurata selezione delle materie prime più genuine.

Un lungo bancone su cui degustare il pregiato caffè torrefatto a legna, vetrine ricche di leccornie, alzatine di cristallo che trattengono i fragranti profumi di torte e crostate appena sfornate, e, tutt’intorno, un’atmosfera sospesa nel tempo, dal gusto vintage con tocchi di modernità.

A catturare l’occhio di chi entra, un luminoso finestrone ad arco da cui si intravede i forni e il lavoro dei maestri pasticceri e dei cuochi al lavoro.

Colazione, pranzo, aperitivo… La proposta della Pasticceria De Santis Santa Croce non si limita alla pasticceria, ma cambia con il passare delle ore, accompagnando i clienti in ogni fase della giornata. L’impronta, però, è sempre la stessa: l’artigianalità, con la produzione propria di prodotti straordinari, realizzati nel rispetto delle materie prime, ispirati dalla tradizione e dall’amore per la cucina e la pasticceria di qualità.

Contatti

De Santis Santa Croce

Via di Santa Croce in Gerusalemme 17/21 – 00185, Roma

+39 06 70301912

www.desantissantacroce.it

info@desantissantacroce.it

https://www.facebook.com/DeSantisSantacroce