Il Parco del Colle Oppio è uno dei polmoni verdi più ampi e suggestivi di Roma, situato su un colle da cui si può godere di una vista spettacolare sul Colosseo.

Shutterstock

Con i suoi viali alberati, aree gioco per bambini, strutture sportive e spazi ideali per il relax, questo parco si estende per 11 ettari e racchiude al suo interno importanti resti archeologici come la Domus Aurea e le Terme di Tito e Traiano. Questi antichi edifici, con le loro maestose rovine e panorami unici, offrono un affascinante contrasto con la vegetazione lussureggiante e le fontane pittoresche che adornano il parco.

Parco del Colle Oppio: la flora e fauna che la ospita

Dopo un lungo periodo di abbandono nel Medioevo, l’area fu recuperata e trasformata in giardini e orti. Oggi, il Parco del Colle Oppio rappresenta un perfetto equilibrio tra sito archeologico e parco naturale, un’oasi di pace in mezzo alla frenesia della capitale. Qui è possibile scattare splendide fotografie del Colosseo incorniciato dalla vegetazione e osservare la fauna che popola l’area, come i parrocchetti dal collare e le eleganti farfalle Macaone. Due specie di falco, il falco pellegrino e il gheppio, hanno persino nidificato nel parco in passato, rendendolo un luogo di grande interesse naturalistico.

La biodiversità botanica è altrettanto sorprendente, con una ricca varietà di alberi e piante che include abeti di Cefalonia, ippocastani, corbezzoli e castagni, insieme a rare specie come il Ginkgo biloba e la Cycas revoluta, due fossili viventi tra le più antiche specie vegetali della Terra. Non mancano le imponenti sequoie giganti, che conferiscono un fascino ancora maggiore al parco e creano un’atmosfera unica, unendo storia, natura e bellezza.

Questo parco è il luogo ideale per chi cerca un’oasi di tranquillità immersa nella maestosità della Città Eterna, offrendo così uno spazio adatto sia alle famiglie che agli amanti della natura e della storia di Roma.