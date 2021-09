Ottobrate romane 2021 a Parco Labia: musica, mercatini, intrattenimento a ingresso gratuito

Arriva l'autunno e con esso le meravigliose Ottobrate romane 2021. A Parco Labia un programma ricco di appuntamenti tutti a ingresso gratuito

Con l’arrivo di ottobre iniziano le Ottobrate romane 2021 e gli appuntamenti nella capitale sono moltissimi. Come quello di Parco Labia (zona Fidene Serpentara) che propone, a partire dal primo fine settimana di Ottobre, appuntamenti all’insegna di musica teatro divertimento e mercatini. Tutto rigorosamente ad ingresso gratuito.

Un’edizione ricca di novità all’insegna della ripartenza quella delle Ottobrate romane a Parco Labia. Si inizia il 2 e 3 Ottobre un appuntamento adatto a grandi e piccini appassionati e non, che potranno vivere le atmosfere degli anni 60 attraverso questa speciale edizione che trasformerà Parco Labia in una sorta di piccola Woodstock. Le sorprese non finiscono qui: ci saranno seminari interattivi, conferenze su benessere, corpo, mente, spirito e natura, lezioni di yoga, astrologia, tarologia evolutiva, bagni di gong, meditazione sciamanica con tamburo sacro e performance musicali e artistiche.

E per i bambini appositi laboratori dedicati al riciclo creativo, all’inglese e alla musica.

Il market proporrà una selezione esclusiva di creazioni di artigianato, abiti gipsy e boho-chic, gioielli, abbigliamento e accessori vintage e una sezione dedicata a beauty e cosmesi con prodotti bio naturali.

Nel weekend dell’8-9-10 Ottobre sarà la volta della buona birra e del buon cibo con l‘Oktober Fest cui si uniscono due appuntamenti musicali: il tributo ai Beatles (il 9) e quello ai Rolling Stones (il 10)

Il 16 e 17 ottobre, poi, un fine settimana dedicato ai bambini e alle famiglie con laboratori e spettacoli, per chiudere in bellezza il 22 – 23 – 24 con Foodstock, una tre giorni dedicata ai migliori food truck della Capitale.

