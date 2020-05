Netflix apre a Roma: carriere e posizioni aperte

Netflix sceglie Roma per la sua nuova sede: online le prime posizioni lavorative aperte. Ecco come realizzare il sogno e lavorare per Netflix

Netflix aprirà presto i suoi uffici a Roma e tantissimi lavoratori del mondo dell’audiovisivo e non solo stanno fremendo: riusciranno a realizzare il sogno di far carriera in uno dei più importanti broadcaster mondiali? Intanto sono usciti i primi annunci di lavoro.

Lavoro Netflix: dove trovare posizioni aperte

Com’è noto, la compagnia americana Netflix ha scelto di aprire a Roma la sua nuova base operativa. Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, gli uffici avranno sede nel quartiere Ludovisi. Più precisamente, presso il villino Rattazzi, in via Boncompagni.

Con il susseguirsi di produzioni originali Netflix in Italia, ci si aspetta diverse opportunità di carriera in svariati ambiti. Si parla di posti di lavoro in Netflix nei settori marketing, pubbliche relazioni e nuove produzioni. Intanto però il primo annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale.

L’unica posizione aperta da Netflix per la sede di Roma, per ora, disponibile è Coordinator, Post Production, Italian Originals. Per candidarsi è sufficiente visitare il sito ufficiale alla sezione carriere (seguendo questo link) e compilare la domanda d’impiego.

In un momento di grossa crisi per il settore a causa dell’emergenza Covid-19, questa notizia non può che risollevare gli animi dei moltissimi lavoratori italiani della fabbrica dei sogni rimasti a casa senza prospettive di lavoro.

C’è da ricordare, però, che la stessa compagnia ha accusato duramente il colpo inferto dalla crisi sanitaria ed economica: circa 120.000 dipendenti hanno perso il lavoro. Di conseguenza, Netflix ha creato un fondo di soccorso da 100 milioni di dollari per aiutare i i lavoratori del settore rimasti senza lavoro durante la crisi del coronavirus.