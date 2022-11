Natale a Roma, a Piazza Navona tornano l’albero di Natale e il mercatino: le novità di quest’anno

Piazza Navona è pronta ad ospitare Babbo Natale, la Befana e tanti turisti per le feste: tutti i dettagli sull'evento

Molti paesi iniziano a prepararsi per accogliere visitatori provenienti da ogni parte del mondo per godere della magia del Natale e della tradizione del posto. A Roma si respira già l’atmosfera natalizia e dopo due anni, Piazza Navona torna ad accogliere turisti, Babbo Natale e la Befana.

Dal 1 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023, non perdete l’occasione di farvi un giro in uno dei posti più belli della Capitale, ecco cosa vi attende.

Mercatini di Natale

Piazza Navona, tutti i dettagli sul periodo natalizio

Come da tradizione, Piazza Navona proporrà per il periodo natalizio bancarelle con le tipiche delizie gastronomiche, gli addobbi e gli immancabili presepi, giocattoli per i bambini, artigianato e ancora stand con libri, stampe per grandi e piccoli.

“Torna la tradizione, mi ero presa l’impegno un anno fa quando eravamo tutti insieme – ha raccontato Monica Lucarelli, assessora Attività produttive di Roma alla giornalista Rossella Santilli per il servizio in onda su Buongiorno Regione Lazio – e volevamo la piazza di nuovo piena con bei prodotti”.

L’assessora ha poi aggiunto che in questo ultimo anno è stato aperto un bando per l’organizzazione dell’evento, dedicato soprattutto per i giovani e le donne.

Non mancheranno all’appello Babbo Natale e la Befana, pronti a scattare qualche selfie con chi lo vorrà e a ricevere letterine da parte dei bambini. E non è finita qui, sarà allestito anche un teatrino di burattini sia per gli adulti che per i piccoli.

Faranno da cornice a questa meravigliosa festa tanti addobbi in giro per la piazza e un albero maestoso al centro che farà compagnia a tutti i passanti e ai commercianti. Comincia per tutti un nuovo capitolo, dopo anni in standby, con la speranza che questo sia solo l’inizio.

