Natale e Capodanno 2021 Ristoranti Roma: i menù delle feste

Altrove Ristorante

Cibo etico, locale e globale, dalla Garbatella all’Afghanistan, per trascorrere giorni di festa interculturale insieme alle nuove specialità di Altrove e al nostro staff (che più locale e globale di così non si può): Stefania, Ornella, Sandro da Roma, Mario da Napoli, Barbara da Novi Ligure, Tabesh dall’Afghanistan, Bira dal Mali, Ruben e Misan dal Bangladesh, Horacio da El Salvador, Giatano dalla Jamaica.

Cena della Vigilia – Solo Take Away



Salmone marinato alle erbe

Insalata russa con gambero

Polpo in crema di patate e paprika dolce

Lasagne broccoli e arzilla

Baccala cotto a bassa temperatura in crema di ceci e verdure di stagione

Cestino di pane fatto in casa

Tiramisù di pandoro e frutti rossi



Prezzo 40 Euro

solo per asporto, su ordinazione gli ordini saranno accettati entro le ore 12 del giorno 21, ritiro il 24 sera ore 17-18.30 . Prezzo menù 40 euro a persona



Menu Natale e Santo Stefano



Calice di benvenuto e amuse bouche

Cappone radicchio trevigiano noci melograno e vinaigrette agli agrumi

Insalata russa

Tartare tonnata

Tortellini in brodo di cappone e zenzero

La coda incontra il cacao

Cestino di pane fatto in casa

Tiramisù al pandoro e frutti rossi

Caffè e Piccola pasticceria



Prezzo 40 euro a persona

25 dicembre . pranzo e cena . 26 dicembre . pranzo Prezzo menù 40 euro a persona



Menu di San Silvestro – Cenone



Gamberi in pastella di riso e spezie

Tartare di fassona con maionese al curry e uovo di quaglia

Polpette di ceci con hummus

Polpo in crema di patate e paprika affumicata

Fregola in guazzetto di vongole

Capesante al curry verde insalatina di arance e finocchi

Scatola del buon augurio

Fagottino lenticchie e cotechino

Bignè ai frutti rossi con crema chantilly al caramello salato

Brindisi di fine anno

Piccola pasticceria



Prezzo 75 euro a persona (bevande escluse)Nei giorni di festa Altrove sarà aperto:24 dicembre cena (solo take away)25 dicembre pranzo26 dicembre pranzo e cena31 dicembre cenone6 gennaio pranzo e cena

Contatti

Altrove Ristorante

Via Girolamo Benzoni 34

Garbatella Ostiense – Roma

Locandina Natale Altrove

Info e prenotazioni

06.5746576

info@altroveristorante.it