Natale 2021 Roma, il brunch delle feste Queen Makeda Grand Pub

Fino al 9 gennaio 2022 per tutti i sabati e le domeniche e i festivi (6 gennaio), Queen Makeda Grand Pub propone i Brunch delle Feste. Dalle 12:30 alle 16:00 il classico brunch servito al tavolo in stile Queen Makeda si arricchisce di piatti natalizi della tradizione dal mondo.

Per iniziare antipasti a centrotavola da condividere, tra questi Wrap con pulled pork, smorrebrod di salmone, tempura di stagione, chili con carne, sformati di verdure, hummus di ceci, insalata greca, zuppe e wok. Si prosegue con un piatto di portata a scelta tra il Biryani, il tipico riso saltato con verdure, pollo e spezie o il Gulash, lo spezzatino di manzo speziato servito con patate e cipolle oppure la Tajine, il cous cous mediorientale con verdure miste e spezie, il Tacchino ripieno, piatto americano per eccellenza con purè di patate dolci e fondo bruno al burro, lo Stinco di maiale marinato alla birra servito con crauti e patate, Croque madame, il tipico sandwich francese con besciamella, prosciutto cotto e uovo all’ occhio di bue servito con french fries, lo Janssons piatto tradizionale della cucina svedese a base di patate e cipolle con aringhe affumicate e il Trancio di salmone in crosta di patate e besciamella al pepe rosa.

Per concludere oltre i classici dolci monoporzione al kaiten illimitati, saranno presenti anche i dolci di Natale come panettone, pandoro e torroncini. Succhi di frutta e caffè americano inclusi. (costo 25 euro a persona).

Presente il menu kids per i più piccoli con un piatto a scelta tra mini burger, lasagna, cotoletta di pollo o bastoncini di pesce, tutti serviti con patatine fritte e succo di frutta. (costo 15 euro a bambino). Tutte le domeniche e festivi sarà presente l’animazione de Le Cicogne.

È consigliata la prenotazione.

ORARI

Sempre aperti dal lunedì alla domenica dalle 18:00 alle 24:00

sabato e domenica anche dalle 12:30 alle 16:00

CHIUSI il 24 – 25 – 31 dicembre





Contatti

Queen Makeda Grand Pub

Via di San Saba 11 – Roma

Tel. 06.5759608

www.queenmakeda.it