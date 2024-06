Le città italiane che incassano più soldi con le multe stradali sono Roma e Milano: la Capitale è in cima alla classifica

Il 31 maggio 2024, i comuni italiani hanno comunicato al Ministero dell’Interno i dati sulle multe stradali incassate nello scorso anno. Tutto il materiale è consultabile sul sito apposito ed è emerso che Roma sia una delle città con più soldi ottenuti per tale motivo. Di seguito tutti i dettagli al riguardo.

Quanti soldi ha incassato Roma con le multe stradali?

Il primo dato da analizzare è che nell’ultimo anno i venti comuni più grandi d’Italia hanno visto un aumento delle entrate pari a 37,7 milioni di euro in più, per un totale di 584,7 milioni di euro incassati.

Roma è la città che si trova ai primi posti. La cifra complessiva incassata è di 172 milioni di euro. Senza dubbio, l’aumento è di un certo spessore se lo si paragona al dato del 2023: il 29,7% in più.

La classifica completa

Dopo Roma al primo posto, troviamo Milano con 147 milioni di euro, il 3% in meno rispetto a quanto ottenuto nel 2022. A seguire c’è Firenze con 45 milioni di euro e poi Bologna con 43 milioni di euro.

E’ stata completata un’altra classifica relativa ai comuni facendo riferimento alle multe in rapporto al numero di abitanti.

Roma con i suoi quasi tre milioni di residenti ha incassato circa 60 euro per abitante, segue Potenza con 123 euro per residente. Poi ancora Firenze con oltre 123 euro a testa, Bologna con 111 euro e Milano con 107 euro. Napoli è uno dei paesi in basso all’elenco con solo 8,2 euro incassati per ogni abitante.

In crescita anche Catanzaro, con un +41,8%, e a Venezia con un +39,5%. In calo, invece, Trieste con un -33%.

Le multe causate dagli autovelox

Il ministero ha pubblicato anche le informazioni relative alle multe per eccesso di velocità legate agli autovelox. In tale caso troviamo al primo posto Firenze, con ben 18,7 milioni di euro, Milano con 8,5 milioni di euro, Roma con 7,5 milioni, Genova con 5 milioni di euro.

FOTO: SHUTTERSTOCK