MAXIMO, nuovo Centro Commerciale apre a Roma: la lista dei negozi presenti

A Roma apre Maximo Shopping Center: il nuovo centro commerciale di via Laurentina. Ecco tutti i marchi presenti al suo interno.

A Roma arriva un nuovo centro commerciale: Maximo Shopping Center. Situato al Laurentino a pochi metri dall’uscita del Grande Raccordo Anulare, sarà inaugurato il prossimo 27 novembre. Ma quali saranno i marchi presenti al suo interno? Di certo ce ne sarà per tutti i gusti: andiamo a vedere cosa troveremo.

Maximo Shopping Center: il nuovo centro commerciale a Roma

Il nuovo centro commerciale Maximo sarà il terzo più grande di Roma in quanto a superficie. I suoi negozi affacciano su una piazza di circa 10mila metri quadri. Tra l’altro, Maximo offre numerosi ristoranti, bar, caffetterie, wine-bar, attività artigianali e street food di chioschi con tipicità.

Dal punto di vista dell’intrattenimento, all’interno di Maximo è prevista l’apertura di un cinema UCI Luxe a sette sale. Ci sarà un centro fitness low-cost McFit, un centro medico, una clinica veterinaria Cà Zampa, quattro parrucchieri, e un JoyVillage con sale bowling, biliardi e giochi di ultima generazione.

A Roma arriva Primark: al Maximo il primo negozio della capitale

Ma il vero pezzo forte arriva ovviamente dallo shopping, che riguarderà alcuni dei marchi più famosi d’Italia e del mondo: da Original Marines allo store As Roma, da Levi’s a Liu Jo, da H&M a OVS… La novità assoluta è però Primark, il celebre marchio di moda low cost, ancora non presente a Roma e che spunterà proprio al Maximo dal 27 novembre.

Nel nuovo centro commerciale Maximo di Roma ci saranno inoltre negozi di arredo e articoli per la casa come Tiger e Maisons du Monde, un negozio Euronics, diverse gioiellerie, una libreria Feltrinelli e un mega shop Decathlon.

Centro commerciale Maximo: ecco la lista dei negozi presenti

Ecco di seguito l’elenco completo dei negozi che apriranno al nuovo centro commerciale Maximo:

Abbigliamento ed accessori: Primark, Original Marines, As Roma, Dan John, Rinascimento, Moreal, Tata Italia, Tezenis, Aw Lab, Piazza Italia, Clayton, Cycle Band, Chicco, Original Marines, Rafi Ruben, Omai, Carpisa, Miriade, Talco, Yamamay, Lovable, Camicissima, Calzedonia, Bijou Brigitte, To Lu, Two Way, Suite Benedict, Nara, Parfois, Intimissimi, Caporiccio, I Am, Idexè, Brend Atelier, H&M, Pellizzari, Foot Locker, Sorbino, Fiorella Rubino, Nuvolari Multibrands, Mango, Primadonna Collection, Doppelganger, Sketchers, Cotton&Silk, Frankie Garage, Project by Nuvolari, OVS, Motivi, Fracomina, Geox, Levi’s, Liu Jo Uomo, Liu Jo Donna, Timberland, Napapijri by Format, Tommy Hilfiger+Calvin Klein, Oltre, Aldo Shoes, Bet, PRMR (Première donna).

Arredo e articoli per la casa: Maison Du Monde, Casanova, Exelsa, Kisane, Dondi Salotti, Fazzini Home, Esotica.

Elettrodomestici, elettronica e telefonia: Panorama, Wind, Euronics, Xiaomi, Guscio Store, R-Store Apple Premium Reseller, Tim, Vodafone.

Profumerie ed Erboristerie: All Scent, L’Erbolario, Nashi Argan, Douglas, Equivalenza.

Gioiellerie: Swarovski, Polvere d’Oro, Stroili Oro, Goldart, Wycon, Bluespirit, Fabiani Gioiellerie, Gioielli di Valenza.

Ristorazione: Alice Pizza Point, Burger King, Illy Shop e Illy Caffè, Come Vuoi, Nespresso, Caffè Vergnano, Befed, Villa Pizza, Cannoleria, McDonald’s e McCafè, KFC, Odoroki, Johonny Rockets, Baccanale, Cioccolati Italiani, Doppio Malto, Fresco, Maybu, Kyosko Sushi, Capatoast, Pizzeria Zazà, Poke House, La Piadineria, The Meatball Family, Mama Hot Dog, Vintro Bar & Bites, Tmangio, Old Wild West, Wiener House, Grom, Yoyogurt, C-House Coffee Shop, Pane Vino San Daniele.

Negozi di ottica: Lama Optical, Mondo Vista, Grand Vision.

Sport, tempo libero e videogiochi: Decathlon, Stella Zeta, Tiger, Feltrinelli, Ripara, JD Sports, Gamelife, Toys Conte.

Servizi: Lava e Cuce (lavanderia), Centro Estetico (Centro Unico), GCS POint (centro Medico), Ca’Zampa (Clinica Veterinaria), My Pet, La Piccola Sartoria, Riu vacanze, Tabacchi-Lotto, Tacco/chiavi/sviluppo foto, Farmacia Farmacrimi, Vullò, Illy, McFit (palestra low cost), Joyvillage-Luckvillage, conema UCI.

Parrucchieri: Jean Louis David (parrucchiere), Capello Point, Franck Provost, Il Barbiere.

Foto: Shutterstock