domenica si svolgeranno dalle 9 la Mezza Maratona 21K (21,0975 km) da via dei Fori Imperiali allo Stadio Olimpico e dalle 10,15 la non competitiva Mass Race (10 km) con partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali.

Prime chiusure al traffico dalle 8.30, riaperture dalle 12,30. Saranno modificate 49 linee del trasporto pubblico: H, C2, C3, 19Nav,23, 30, 32, 34, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 69, 71, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 98, 115, 118, 160, 170, 190F, 200, 201, 226, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 628, 715, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 982, 990. Saranno inoltre sospese 4 linee. La 40 dalle 7,57 alle 12,43; la 64 dalle 7,35 alle 12,28; la 70 dalle 7,20 alle 12,25; la 280 dalle 7,35 alle 12,46. Il dettaglio delle deviazioni Atac. Per quanto riguarda le linee di Roma Tpl, 226 e 982, la 982 sarà limitata a piazza Risorgimento (dove si ferma anche la linea 32), senza raggiungere il capolinea di XVII Olimpiade; la 226 invece, nella zona dello stadio Olimpico, sarà deviata sul lungotevere Thaon di Revel.

Per allestire l’area dei Fori Imperiali, la chiusura di via dei Fori Imperiali sarà anticipata alle 23 di sabato, con la deviazione (sull’itinerario dei giorni festivi, quando via dei Fori Imperiali è pedonale) delle linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118.

Tra le strade interessate dalle due corse, tra Centro, Prati e il Foro Italico, ci sono: piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio e corso Rinascimento, via Zanardelli, i lungotevere Tor di Nona e degli Altoviti, Ponte Vittorio, via San Pio X, via della Conciliazione, via Crescenzio e piazza Cavour, via Cicerone, via Cola di Rienzo, Ponte Regina Margherita, via Ferdinando di Savoia, via Maria Adelaide e Passeggiata di Ripetta, via Tomacelli e via del Corso, via del Tritone, via Marcantonio Colonna, via Lepanto, via Ferrari, viale Mazzini, i lungotevere Oberdan e Della Vittoria, piazzale Maresciallo Giardino, Ponte Duca D’Aosta, il lungotevere Flaminio e Ponte Risorgimento.