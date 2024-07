Torna la Maratona Radio Rock for AIL ROMA: 28 ore di musica e solidarietà per una nuova Casa AIL

Dopo l’incredibile successo degli anni precedenti, torna la MARATONA RADIO ROCK for AIL ROMA, un’iniziativa promossa da Radio Rock 106.6 a sostegno dell’AIL Roma (Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfomi e Mieloma), giunta quest’anno alla sua quarta edizione.

Un appuntamento ormai consolidato che quest’anno assume un significato ancora più speciale: il 40° anniversario di Radio Rock e della Sezione AIL di Roma. Un traguardo importante che celebra un impegno costante nella lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma.

Dalle 06:00 di venerdì 5 luglio alle 10:00 di sabato 6 luglio, gli speaker di Radio Rock si alterneranno alla conduzione per 28 ore di diretta, con l’obiettivo di riunire la grande comunità dell’emittente attorno a una nuova impresa benefica, contribuire alla ristrutturazione di un immobile per realizzazione di una seconda Casa AIL a ROMA: “Residenza Oriana Daniello“.

Un nuovo rifugio per la speranza: “Residenza Oriana Daniello” accoglierà pazienti e familiari non residenti in cura presso l’Ematologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Tor Vergata diretta dal Prof. Adriano Venditti. Un supporto concreto per chi affronta un percorso di cura complesso, spesso lontano da casa.

28 ore di diretta non stop: per 28 ore consecutive, gli speaker di Radio Rock si alterneranno alla conduzione, creando un’atmosfera di musica, intrattenimento e solidarietà. Ospiti vip, messaggi di speranza, musica live, interventi di medici, ricercatori e volontari AIL ROMA: un programma ricco e coinvolgente per sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi per la realizzazione di “Residenza Oriana Daniello”.

La Maratona Radio Rock for AIL ROMA ha conquistato il cuore di tante persone e quest’anno si amplia con il supporto di diverse emittenti radiofoniche che hanno abbracciato il progetto: Centro Suono, Centro Suono Sport, Radio Italia Anni ’60, Radio Olympia, Radio Radio, Radio Roma Capitale, Radio Roma Sound, Radio Sei, Radio Tor Vergata, Retesport, RTR – Radio ti ricordi, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo.

Ogni donazione, anche piccola, fa la differenza: “All the small things”, come cantavano i Beatles. Ogni gesto di generosità, ogni contributo, anche il più piccolo, può fare la differenza nella vita di chi combatte contro la leucemia, il linfoma o il mieloma.

Puoi seguire la Maratona Radio Rock for AIL ROMA in diretta su Radio Rock 104.9 FM (Rieti e Provincia), tramite App, Steaming, DAB, Twich e sui social network.