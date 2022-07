Maltempo a Roma, Premio Strega colpito dalla pioggia: pubblico scappa durante la diretta

Il maltempo si abbatte su Roma durante la serata dedicata al Premio Strega: ecco cosa ha provocato il fuggi fuggi generale del pubblico

Succede di tutto durante la diretta del Premio Strega 2022, in una Roma avvolta dal maltempo. Ma, addirittura, quello che si è visto è stato un fuggi fuggi generale del pubblico dalla pioggia. Cosa sarà mai successo?

LEGGI ANCHE :– Tim Summer Hits, gaffe ‘romantica’ di Mika su Stefano de Martino e Andrea Delogu: come avrà reagito Belen?

Il maltempo si abbatte su Roma e sul Premio Strega: ecco cosa è successo in diretta

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Non appena è cominciata la diretta su Rai Tre della 76-esima edizione del Premio Strega dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (alle ore 23.00), il maltempo si è abbattuto sulla capitale con una pioggia talmente forte da aver terrorizzato il pubblico presente. Manco a dirlo, è cominciata una vera e propria fuga che ha lasciato semivuota la platea.

In tv abbiamo visto una Geppi Cucciari che, sola sul palco con un meraviglioso abito da sera, si è coperta dalla pioggia scrosciante con un ombrello, esordendo con un commento ironico: “Grazie a questo pubblico digestivo e bagnato perché, appena è iniziata la diretta, qualche minuto prima è iniziato a piovere. Vorrei fare i complimenti a questi due che sono rimasti seduti, che non so chi siano, che hanno molti segreti da confidarsi. La buona notizia è che è finita la siccità, la cattiva notizia è che è finita adesso“.

Temporale mai visto? Pioggia, fulmini e vento sulla Capitale

In effetti nella tarda serata e poi nella notte, a Roma e dintorni, c’è stato un temporale particolarmente intenso, nel quale l’attività elettrica dei fulmini è stata accompagnata da raffiche di vento non indifferenti.

Basta fare un giro sui social per osservare video e foto dell’intenso maltempo che ha messo a rischio il Premio Strega, tant’è che in pochi si ricordano un evento del genere nella storia recente di Roma.

Photo Credits: Kikapress