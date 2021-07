Luca Ravenna conquista Villa Ada: sold out per Rodrigo Live

Come funziona il brainstorming fra gli dei? Le idee migliori sono tutte loro o anche gli uomini hanno qualche ottima intuizione? Freud non è stato solo un grande psicoanalista ma anche il vero precursore del manlistening, la piaga sociale che devasta le relazioni.



Questo e molto altro è Rodrigo Live, il nuovo monologo di Luca Ravenna sul palco di Villa Ada Roma Incontra il Mondo domenica 18 luglio.

Biglietti esauriti per lo stand up comedian milanese che ha scelto la Capitale per vivere, e che domenica a Villa Ada parlerà di una madre sommelier, un padre infermiere e la paura che il mondo finisca per colpa dei nostri cattivi pensieri.Reduce dal successo di LOL – Chi ride è fuori, il game show prodotto e distribuito da Prime Video e al primo posto su Spotify Italia con Cachemire, il podcast morbidissimo con Edoardo Ferrario, Ravenna è ora pronto per il pubblico di Villa Ada.



Inizio evento: ore 21,30; sold out.

Il festival, promosso da Roma Culture, è vincitore dell’Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Tutti gli eventi si svolgono in linea con le disposizioni governative per garantire la massima sicurezza secondo le norme di contrasto al Covid. Durante le performance nel Main stage i posti saranno seduti (non numerati) e distanziati in base ai nuclei di promiscuità.

Main sponsor di questa edizione sono: Dice, Glo e Nastro Azzurro.

Media partner: Rai Radio2, Radio Rock, Funweek, Pink Noises, Roma Today e Zero Roma.

Partner di progetto: Regione Lazio, Istituzione Universitaria dei Concerti (IUC), Cowork e Trenta Formiche. Partner di sostenibilità: Amico Bicchiere, Coloriage, Eco.reverb, Ecozona Iberian e Plastic Free.

VILLA ADA – ROMA INCONTRA IL MONDO – LA LINE UP COMPLETA

12 LUGLIO BEST OFF CLAUDIO MORICI • 13 LUGLIO NUOVE TRIBÙ ZULU (free) • 14 LUGLIO MICHELA GIRAUD • 15 LUGLIO FUTURO ARCAICO SHOWCASE • 17 LUGLIO LEYLA MCCALLA + JOZEF VAN WISSEM • 18 LUGLIO LUCA RAVENNA • 19 LUGLIO HUUN-HUUR-TU • 21 LUGLIO GRUPO COMPAY SEGUNDO • 22 LUGLIO SUBSONICA • 23 LUGLIO IOSONOUNCANE + VIERI CERVELLI MONTEL • 24 LUGLIO ENZO AVITABILE in NEAPOLITAN INVASION feat: TONY ESPOSITO • 25 LUGLIO FILIPPO GIARDINA • 26 LUGLIO RON GALLO + CHICKPEE + THE UNDERGROUND YOUTH • 27 LUGLIO FATOUMATA DIAWARA • 28 LUGLIO NEGRITA • 29 LUGLIO MELANCHOLIA • 30 LUGLIO SONS OF KEMET + ALEK HIDELL • 31 LUGLIO ROME PSYCH NITE | LA BATTERIA + SOVIET SOVIET + BIG MOUNTAIN COUNTY + ELVIS DELMAR DJSET • 1 AGOSTO C’MON TIGRE • 2 AGOSTO DIRECTION ZAPPA • 3 AGOSTO ON: ADRIANO VITERBINI – ICE ONE – RICCARDO SINIGALLIA • 4 AGOSTO DONATELLA RETTORE Back To The Stage • 5 AGOSTO BORGATA BOREDOM RELOADED • 6 AGOSTO ERNIA • 7 AGOSTO MASSENZIO IERI OGGI DOMANI E IL TEATRO DELLA CITTÀ omaggio a Renato Nicolini • 8 AGOSTO KOKOROKO + MONDOCANE • 9 AGOSTO MODENA CITY RAMBLERS • 11 AGOSTO KODEX sonorizza JOHN CARPENTER • 12 AGOSTO MOLTHENI…e altre date da annunciare.

VILLA ADA ROMA INCONTRA IL MONDO

VILLA ADA – via di Ponte Salario 28 – Roma

#LAMUSICACHECURA

Dalle ore 19 apertura Area Free

Dalle ore 19 apertura botteghino e dalle ore 20 apertura porte Main Stage

Dalle ore 21.30 circa a 00.00 concerti nel Main Stage (area a pagamento)

Chiusura della Villa prevista alle ore 02.00

Biglietti: https://dice.fm/venue/villa-ada-l2yp

Per gli eventi a ingresso gratuito è necessario prenotarsi su dice.fm