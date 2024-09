A pochi giorni dalla morte di Luca Giurato, il mondo della televisione e il pubblico italiano ricorda i suoi aneddoti: l’episodio del risciò

L’11 settembre 2024 è stato un giorno triste per l’Italia che ha ricevuto la notizia della morte improvvisa di Luca Giurato, giornalista e presentatore di successo che ha fatto la storia della televisione italiana. Tanti gli episodi che lo hanno visto protagonista, negli ultimi anni è apparso sui social con meme ironici che lo hanno fatto conoscere anche tra le nuove generazioni. Molti gli aneddoti su di lui, uno in particolare riguarda l’incidente con un risciò a Villa Borghese. Ecco cosa successe.

Luca Giurato e l’incidente con il risciò

E’ impossibile dimenticare Luca Giurato e il suo talento indiscusso che ha trasmesso a tanti colleghi. Il giornalista, però, viene ricordato anche per le sue incredibili storie raccontate in prima persona come l’incidente a Villa Borghese quando venne investito da un risciò.

Il presentatore lo raccontò durante un’intervista al Messaggero. Spiegò di trovarsi a fare una passeggiata nel parco quando due ragazzini con un risciò lo investirono e fatto cadere a terra.

“Per fortuna i soccorsi sono arrivati immediatamente perché non riuscivo ad alzarmi per il forte dolore alle due anche, al gomito sinistro e al piede destro“. Disse direttamente dal Policlinico Umberto I dove fu trasportato poco dopo l’incidente.

Com’è morto il giornalista

La morte di Luca Giurato ha spiazzato tutti visto che si è trattato di un episodio improvviso. Infatti, secondo quanto raccontato dalla moglie del giornalista, l’ex conduttore televisivo non aveva nessun problema di salute ma ha avuto un infarto.

La Rai l’Ad e presidente Rai, Roberto Sergio, e il dg Giampaolo Rossi hanno voluto omaggiarlo con un ultimo saluto, affermando: “Luca Giurato è stato un giornalista che ha incarnato al meglio – basti ricordare Unomattina, ma non solo […]Doti umane e professionali che restano patrimonio prezioso del servizio pubblico“.

FOTO: @KIKAPRESS