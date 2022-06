Le mura di Porto Fluviale diventano tela: nasce Mela Mundi di Zed 1, il mondo attraverso gli occhi di una mela

Il quartiere Ostiense di Roma si arricchisce di un nuovo eco murales: è stato inaugurato Mela Mundi sulle pareti di Porto Fluviale

Un nuovo eco murales sorge all’interno del quartiere Ostiense: è stato inaugurato il 27 giugno VentiduePortoFluviale – Mela Mundi, il nuovo eco-murales firmato da Zed1 e realizzato sulle mura di Via del Porto Fluviale.

Un’opera fortemente voluta alla proprietà di Porto Fluviale, che sceglie la sostenibilità e il green per festeggiare un importante compleanno: i 10 anni di attività.

“Con VentiduePortoFluviale vogliamo celebrare i 10 anni di attività, dare un seguito al profilo artistico che il locale sostiene già dalla sua nascita e, soprattutto, regalare a Roma una bellissima impronta artistica che, grazie alla vernice in grado di eliminare l’inquinamento atmosferico, possa essere anche un significativo apporto anti smog”. Gino Cuminale uno dei proprietari di Porto Fluviale

A distanza di 4 anni, prosegue dunque il processo di eco-riqualificazione urbana di Ostiense iniziato nel 2018 con Hunting Pollution ed è proprio difronte a questa prima opera che sorge il nuovo lavoro dell’artista toscano ZED1. E proprio come nel 2018, l’opera vede la partecipazione della no profit Yourban 2030 e con il patrocinio del Municipio VIII di Roma.

VentiduePortoFluviale – Mela Mundi: il racconto dell’umanità

VentiduePortoFluviale – Mela Mundi racconta, su una tela muraria di 45 metri di lunghezza per 6 di altezza, la storia del mondo attraverso gli occhi di una mela come simbolo e messaggero della natura stessa. Una narrazione a quadri, il cui finale a sorpresa è svelato all’interno di Porto Fluviale, dove viene raccontata l’umanità attraverso un’inedita testimone e in cui si invita a riconciliarsi con la natura nel pieno rispetto dell’ambiente.

Con VentiduePortoFluviale – Mela Mundi, situato di fronte ad Hunting Pollution, segna non solo la nascita di un nuovo eco-murales, ma anche la creazione del primo quadrante urbano italiano eco-riqualificato con una superficie totale – in un’area di 2000 mq – di 1200 mq di pittura purifica-aria.

Un bosco speciale che, come Hunting Pollution nel 2018, nasce da una rete virtuosa di privati in dialogo con le istituzioni, dall’impegno verso il territorio di Porto Fluviale in collaborazione con Yourban2030, in un quadrante urbano che negli anni è riuscito a valorizzare le pre-esistenze architettoniche di archeologia e capannoni industriali riconvertiti in nuove strutture e oggi cuore pulsante della capitale.

“Il primo quadro che dà inizio al racconto di Mela Mundi rappresenta la prima mela per antonomasia quella di Eva, originaria e pura. Il secondo è il riquadro che rappresenta le differenze sociali. Nel terzo riquadro, lo stesso vassoio con gli avanzi dell’imperatore è preso d’assalto da servi e schiavi. Con il quarto riquadro arriviamo nell’era delle Crociate, con un cavaliere che appicca il fuoco in nome di Dio. La rivoluzione industriale del quinto riquadro è l’inizio della contaminazione delle mele/natura, mentre il sesto racconta l’era contemporanea: in un mondo inquinato, la natura è ormai trasformata dall’uomo che sfoggia una mela cubica, innaturale, lontana dalle origini e dalla natura stessa. All’interno di Porto Fluviale il finale a sorpresa, che si fa auspicio: Eva riabbraccia la natura, inizia nuovamente il processo dell’umanità, che affida alle nuove generazioni il cambiamento”. Zed1

VentiduePortoFluviale è realizzato con le eco-pitture Airlite, una tecnologia brevettata in grado di eliminare batteri, virus e l’inquinamento atmosferico (NOx).

La tecnologia Airlite, che si applica come una normale pittura, utilizza lo stesso principio fisico usato dalla natura e trasforma le pareti di un edificio in un purificatore d’aria. Lo fa senza filtri, senza assorbire o coprire gli odori e con un’efficacia duratura. 100% naturale, Airlite genera elettroni sulla superficie delle pareti che, combinandosi con il vapore acqueo e l’ossigeno dell’aria, producono ioni negativi. Sono questi gli alleati invisibili del benessere, capaci di neutralizzare gli inquinanti presenti nell’aria, eliminare batteri e virus, nonché evitare l’emissione di CO2.

“Con VentiduePortoFluviale – Mela Mundi, grazie a Porto Fluviale, torniamo lì da dove siamo partiti nel 2018. Ritrovarci qui di nuovo oggi conferma la formula virtuosa di Yourban2030 e della sua visione, in rete tra privati e istituzioni, verso una città sempre più a dimensione di bellezza e ambiente”. Veronica De Angelis, Presidente di Yourban2030

Crediti foto@Guillermo Luna via HF