La street artist romana Camilla Falsini conquista la Design Week di Londra con la sua poliedrica opera di design

Camilla Falsini conquista la Design Week di Londra: dalla sua strepitosa performance un’opera su ceramica ispirata al Movimento Memphis

Dalla collaborazione tra Yourban2030 e l’azienda italiana Iris Ceramica Group, che ha fatto dell’innovazione e della sostenibilità il suo punto di forza, a Londra è stata presentata un’opera realizzata da Camilla Falsini durante la settimana del design, tenutasi appunto nella capitale inglese.

Un’opera d’arte tutta italiana realizzata alla Design Week di Londra dalla street artist romana Camilla Falsini grazie a Yourban2030 e a Iris Ceramica Group: un bellissimo murale su ceramica ispirato al movimento Memphis. Photo Credits: Yourban2030 via HF4

Londra: Camilla Falsini realizza un murale su Ceramica per la settimana del Design

Nel design district londinese, le superfici ceramiche ecoinnovative di Iris Ceramica Group sono diventate un’opera d’arte per due giorni di performance live painting. Il 24 e 25 maggio, la street artist Camilla Falsini ha realizzato in diretta una vera e propria opera d’arte su ceramica.

“Abbiamo scelto Camilla Falsini per questa operazione – ha dichiarato Veronica De Angelis di Yourban2030 – perché durante questi giorni nello showroom di Iris Ceramica si sta svolgendo una mostra dedicata al movimento Memphis e lei, con le sue forme geometriche e colorate, ha un immaginario molto in linea con quello del movimento”.

Non a caso, la stessa street artist ne ha parlato così: “L’Opera che ho realizzato a Londra è un omaggio al movimento Memphis, è un movimento del design italiano molto importante che negli anni ’80 ha rivoluzionato il concetto stesso di design usando forme, colori e materiali che nessuno usava. A me piace tantissimo. Può ritrovarsi nelle mie forme, nei miei colori, nelle texture che uso”.

L’ispirazione è arrivata proprio da questa passione: “Per me è stato naturale ispirarmi a dei vasi per pensare e realizzare quest’opera che rappresenta quasi due sculture, due vasi, lavorando su due lastre di questa ceramica molto scura, lasciando che si vedesse la parte in ceramica, concentrandomi sul riempire la parte centrale delle lastre. Passare dal muro alla ceramica è stata un’esperienza particolare. La ceramica è molto liscia e non particolarmente porosa. C’è stato un passaggio tecnico in più. Per il resto però è stato come lavorare su un muro, ma in piccolo, lavorando sulle lastre in verticale”.

Photo Credits: Yourban2030 via HF4