La Strada del Vino a Castel Romano. Evento dedicato agli amanti del bere bene. dal 27 al 29 settembre e dal 4 al 6 ottobre

Con le prime giornate d’autunno, torna l’eccellenza a Castel Romano Designer Outlet, con l’atteso appuntamento con La Strada del vino, il wine&food festival giunto alla sua quarta edizione: sono stati oltre quattromila i calici distribuiti nei tre appuntamenti precedenti.

Dal 27 al 29 settembre e dal 4 al 6 ottobre dalle 17.00 alle 20.00, Il Centro McArthurGlen della Capitale accoglie il suo pubblico in piazza del Foro Romano (più nota come piazza del Dinosauro) per un itinerario di degustazioni gratuite, in collaborazione con 30 etichette prestigiose di La Strada del Vino di Latina, punto di riferimento delle migliori cantine del Lazio meridionale, e con Vini d’Abbazia, manifestazione che mette in rete i produttori che valorizzano e tutelano vigneti di origine monastica.

Completano l’esperienza la migliore selezione di vini regionali di Signorvino – Tenimenti Leone e degustazioni gratuite di specialità gastronomiche del territorio.

Uno speciale Dj set accompagnerà tutte le serate del Wine&Food Festival.

Tutti i partecipanti riceveranno un kit degustazione in ricordo dell’esperienza.

Grande novità di quest’anno per gli appassionati, la Wine Masterclass prevista per il 3 ottobre alle ore 19:00,dove si potrà degustare una selezione dei Vini D’Abbazia, attraverso il racconto dei wine experts. L’evento, con posti limitati, si terrà in una sala riservata al primo piano sopra il Guest Services di Castel Romano Designer Outlet e durerà 45 minuti.

Tutte le attività sono gratuite su prenotazione e dedicate ai maggiorenni iscritti al McArthurGlen Club.

Info: mcarthurglen.it/castelromano.

Le strade del Vino. Wine&food Festival

Castel Romano Designer Outlet

27-29 settembre

04-06 ottobre

Dalle 17.00 alle 20.00