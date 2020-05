La pioggia di petali di rosa al Pantheon non ci sarà

Per evitare ogni pericolo dovuto all’eccessiva presenza di fedeli, il 31 maggio 2020 è annullata la tradizionale caduta dei petali di rose rosse in occasione della Pentecoste.

Per consentire la partecipazione anche ai fedeli, la funzione liturgica sarà per la prima volta celebrata a porte e chiuse e trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook e qui, sul sito ufficiale della Basilica di Santa Maria ad Martyres.



La liturgia sarà celebrata dal Mons. Daniele Micheletti e si svolgerà il giorno 31 maggio 2020 alle ore 10:00 in diretta dal Pantheon di Roma.

“La pandemia si fa ancora sentire. Il Pantheon riaprirà soltanto nelle prossime settimane e perciò celebriamo la festa più significativa della Basilica a porte chiuse. Dobbiamo rinunciare non solo ad incontrarci di persona, ma anche all’emozione che sempre si rinnova alla caduta dei petali di rose rosse che ricordano la Pentecoste, quando in modo mirabile lo Spirito Santo, dono del Risorto, scese sugli Apostoli, riuniti con la Madonna in preghiera. Quel giorno nacque la Chiesa. Non parlo tanto dell’istituzione storica, quanto piuttosto di quel popolo di credenti che sono il corpo vivo del Signore Risorto. In questo anno questa è stata davvero la più profonda delle nostre esperienze. Chiusi nelle nostre case, abbiamo pregato, scoprendo, forse con meraviglia, che siamo davvero figli di Dio e abbiamo la dignità e il coraggio per chiamarlo Padre. Sacerdoti, Re e Profeti: così ci rende il Battesimo. E da veri sacerdoti abbiamo invocato il Signore nelle nostre famiglie. Continuiamo a farlo oggi, uniti dalla tecnologia più moderna. Preghiamolo assieme perché conceda al mondo tutta la sua grazia, la salute, il lavoro e la pace. Buona Pentecoste a tutti.” Mons. Daniele Micheletti, Arciprete Rettore