A novembre torna la Fiera internazionale di Arte moderna e contemporanea: omaggio a Pietro Consagra e Piero Guccione

Dal 22 al 24 novembre 2024 torna a Roma “Arte in Nuvola”, la prestigiosa fiera internazionale dedicata all’arte moderna e contemporanea della Capitale. Lo scorso anno è stato un vero tripudio di presenze con oltre 35.000 visitatori e numerosi apprezzamenti entusiasti da critica e pubblico.

Questa quarta edizione, concepita e diretta da Alessandro Nicosia con la direzione artistica di Adriana Polveroni, promossa da Eur SpA, si distingue per la sua straordinaria offerta artistico-culturale, perché capace di regalare un’esperienza unica e coinvolgente a tutti gli appassionati d’arte, all’interno dell’iconica Nuvola di Fuksas.

140 sono le gallerie, sia italiane che internazionali, che prenderanno parte all’evento: non solo un’occasione di incontro e scambio con il pubblico, ma anche un’opportunità per espandere ulteriormente gli orizzonti, arricchendo l’offerta con le tendenze artistiche più influenti ed emergenti.

Tra i corridoi della Nuvola ci saranno molte novità: un aumento delle gallerie presenti e una maggiore partecipazione di espositori stranieri, con un’attenzione particolare alle nuove tendenze e agli artisti che meglio le rappresentano. Particolare rilievo sarà dato agli espositori provenienti dal Centro e Sud Italia, da città come Napoli, Catania, Pescara, Sorrento, Scicli, Avellino, Nuoro, Modica e San Pantaleo, che vedono nella fiera un evento di assoluta importanza strategica.

Roma Arte in Nuvola 2024, cosa dobbiamo aspettarci?

Il Paese ospite di questa edizione sarà il Portogallo, che promuoverà la Collezione Statale d’Arte Contemporanea con una selezione di opere curata da Sandra Vieira Jürgens, grazie alla collaborazione con il Ministero della Cultura e l’Ambasciata del Portogallo in Italia.

Tra i progetti speciali di quest’anno, spazio all’omaggio a Pietro Consagra, pioniere dell’arte astratta riconosciuto in Europa, Stati Uniti e Giappone. Non mancherà l’esposizione del duo Vedovamazzei, con opere inedite che affrontano diverse tematiche contemporanee e infine, a settant’anni dal suo arrivo nella Città Eterna, sarà celebrato il pittore siciliano Piero Guccione con la mostra “La città sognata: Opere 1962-1972”.

“Roma Arte in Nuvola” è oggi un punto di riferimento per collezionisti, curatori e artisti, poiché favorisce un contatto diretto con le molteplici evoluzioni dell’arte. Speciali incontri, esposizioni, installazioni e performance arricchiranno e definiranno l’identità di questa nuova edizione, con un programma completo e di alta qualità, diviso tra arte moderna e contemporanea.

Tante le istituzioni che supportano la fiera “Roma Arte in Nuvola”: il Ministero della Cultura, con la partecipazione di istituzioni museali e culturali come la Direzione Generale Creatività Contemporanea, il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, l’Istituto Centrale per la Grafica, la Direzione generale Archivi e il Museo delle Civiltà, oltre alla Regione Lazio e Roma Capitale.

Roma Arte in Nuvola

22 – 24 novembre 2024

La Nuvola

Viale Asia, 40 – 00144 Roma (Eur)

Tel + 39 06 8535303

Info www.romaarteinnuvola.eu

Foto via Roma Arte in Nuvola