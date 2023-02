La Notte dei Cantautori: sabato 11 febbraio al circolo Arci Metro Core di Roma

Musiche e canzoni in una serata particolare e intima. Lalla Bartolini, Mardi Gras, Antonio Pignatiello e Valerio Billeri sul palco per presentare le versioni acustiche di brani tratti dai rispettivi repertori

Sabato 11 febbraio, Lalla Bartolini, Mardi Gras, Antonio Pignatiello e Valerio Billeri presentano a Roma, presso il circolo Arci Metro Core (Via Albimonte 16/c – Pigneto) la Notte dei Cantautori, serata intima con musiche e canzoni in versioni unplugged. Sabato 11 siete tutti invitati al Circolo Arci Metro Core di Roma. Sarà una serata intima in cui far risuonare le musiche e le canzoni in una veste acustica, in unplugged – dichiara Antonio Pignatiello – Canzoni ridotte all’osso, senza orpelli. Canzoni da ascoltare senza guardare l’orologio o il cellulare a portata di mano. Canzoni da far accomodare sotto la punta del cuore.

Antonio Pignatiello è un cantautore italiano. Dopo aver vinto con la canzone “Folle” il Premio per il miglior brano inedito al Solarolo Festival 2010, ha esordito in campo discografico con gli album A sud di nessun nord (Goodfellas, Artis First, 2015) e successivamente Se ci credi (Goodfellas, Believe,2019). Nel settembre 2020 si esibisce al Teatro Ariston durante SanremoRock. Nel 2022 ha pubblicato i nuovi singoli tra cui Bianca (O’disc, ICompany) prodotta da Taketo Gohara. https://youtu.be/FXMrykQu0KI

Valerio Billeri è, invece, un cantautore romano con 11 dischi all’attivo. Le sue composizioni mixano influenze diverse, passando dalle sonorità folk del mediterraneo al suono scarno della musica popolare americana, compreso il blues del delta, assorbendo anche suggestioni del nord Europa. https://youtu.be/tA2vWoV-vWI

Lalla (Marialaura) Bertolini è una cantautrice. Esordisce a Roma alla fine degli anni ’90, incoraggiata da Nada, con una serie di concerti chitarra e voce, che la portano ad ottenere il riconoscimento del Premio Italiano Giovani, indetto da ‘Musica’. Negli anni successivi crea una formazione folk-rock, con la quale dà inizio ad una breve intensa avventura, fatta di importanti live e di lavori in studio.

MARDI Gras è invece una band attiva sin dai primi anni 2000. Il Readers Digest li inserisce tra le sette realtà musicali europee da ascoltare. Un vero e proprio campo giochi sonoro che li ha portati dai palchi italiani a quelli irlandesi fino allo Sziget di Budapest. Al loro attivo hanno tre album (di cui l’ultimo, Playground, terminato a Abbey Road), e svariati singoli. Neil Young ha inserito due loro brani nelle Songs of the times, brani di protesta e di pace provenienti da artisti di tutto il mondo.

Apertura porte ore 21:00

Inizio concerti ore 22:00

a seguire dj kiwi & papaya dj-set

