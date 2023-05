Artsharing, associazione romana di divulgazione e condivisione della cultura, in collaborazione con La Prima Stanza Home Gallery e il patrocinio del Comune di Vitorchiano organizza a Vitorchiano un workshop residenziale di incisione su linoleum e collage tridimensionale 20-21maggio 2023 a cura di Penelope Filacchione e con la guida di Gianluca Esposito.

Di Maria Cristina Cadolini

C’era una volta…Un re!, diranno i miei piccoli lettori. Eh no, parafrasiamo Collodi, ma c’era una volta Marzio. Sì, avete capito bene, lo Spinario di bronzo dei Musei Capitolini, che ha una leggenda speciale legata a Vitorchiano.

Il giovane Marzio, pastorello che zufolava assistendo le sue greggi, vide arrivare i minacciosi galli all’invasione dell’Urbe: corse, corse a perdifiato fino a Roma per avvisare il Senato.



Una bella leggenda che raccoglie tutto: l’antichità del borgo di Vitorchiano, il suo legame con Roma l’amore dei suoi abitanti per il bellissimo Borgo Sospeso. Tutti ne avrete sentito parlare e di certo lo avete visto al cinema almeno una volta, magari come set dei film di Brancaleone.

La storia di Marzio diventa l’oggetto di un workshop residenziale aperto a tutti, anche senza esperienza, con attività locali e visite guidate in collaborazione con l’associazione del territorio e con il patrocinio del Comune di Vitorchiano che ci aprirà luoghi normalmente chiusi della città medievale, buona tavola, una notte nel borgo sospeso dove dimenticare la macchina e il rumore della città.

Ma soprattutto l’esperienza di una residenza artistica in quel luogo magico che è La Prima Stanza Home Gallery, galleria d’arte, laboratorio e abitazione di Gianluca Esposito e Fabio Maria Alecci.

Nella convinzione che la diffusione della cultura contribuisca al benessere sociale e guidati dalla poesia e l’abilità di Gianluca Esposito realizzerete un collage tridimensionale a tema, con la tecnica dell’incisione su linoleum, dello stamping e della costruzione “mobile” che porterete a casa come ricordo di due bellissime giornate.

𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗮𝗿𝘁𝘀𝗵𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴.𝗿𝗼𝗺𝗮@𝗴𝗺𝗮𝗶𝗹.𝗰𝗼𝗺 𝗼𝗽𝗽𝘂𝗿𝗲 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽 𝟯𝟯𝟴-𝟵𝟰𝟬𝟵𝟭𝟴𝟬