Dal 7 al 29 settembre, il Municipio V di Roma si trasformerà nel palcoscenico di una straordinaria rassegna culturale: La Città Ideale torna con una serie di eventi imperdibili, sotto la direzione artistica di Fabio Morgan. La manifestazione, che si è consolidata come uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno romano, si concentra sulla valorizzazione delle periferie attraverso la cultura, vera e propria mission dell’associazione capitolina che da quasi un decennio opera sul territorio romano.

La rassegna settembrina di La Città Ideale, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e del Comune di Roma, nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro”, si apre il 7 settembre alle ore 19.30 presso il Parco di Villa Gordiani con l’atteso ritorno dei Dialoghi Sinfonici.

La città ideale, a settembre spazio a musica in strada e teatro al bar

Questo innovativo format, diretto dal Maestro Germano Neri e realizzato in collaborazione con l’Europa InCanto Ensemble, condurrà il pubblico in un’avventura unica attraverso le “Operette”, con arie tratte da capolavori come La vedova allegra e Il pipistrello. Il concerto non si limiterà all’esecuzione musicale, ma offrirà un approfondimento sulle curiosità storiche, biografiche e persino culinarie legate ai grandi compositori della scena sinfonica. Un’esperienza in grado di fornire al pubblico nuovi strumenti interpretativi, alimentando la meraviglia della scoperta ben oltre il termine dell’esibizione.

L’8 settembre, alle ore 18.30, presso il Bar La Certosa, tornerà Sebastiano Gavasso con lo spettacolo “Corri – Dall’Inferno a Central Park”, tratto dall’omonimo bestseller di Roberto Di Sante. Questo evento fa parte del format Bar Campioni, che mira a portare l’arte e lo spettacolo in luoghi inusuali, unendo cultura e sport. “Dove c’è un Bar c’è un Teatro” è il claim che accompagna questa iniziativa, che trasforma i bar popolari e storici della Capitale in spazi teatrali dove raccontare le storie personali e professionali di atleti iconici.

100 Voci e 99 Variazioni per un’esperienza corale e lirica

Il 15 settembre, poi, il Parco di Villa Gordiani ospiterà 100 Voci, un format dedicato al canto corale che vedrà l’esibizione di quasi cento giovani artisti provenienti da tutto il Lazio. I cori Le Mani Avanti, Minuscolo Spazio Vocale e Vocal Oddity interpreteranno a cappella le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana ed internazionale.

Dal 23 al 26 settembre, le vie del Municipio V saranno animate da un evento unico: 99 Variazioni del Nessun Dorma. Ideato dal Maestro Francesco Leineri, questo progetto community specific renderà omaggio al centenario della scomparsa di Giacomo Puccini. Leineri attraverserà le strade delle periferie romane suonando il celebre Nessun Dorma da Turandot su un pianoforte piazzato sopra un’auto furgonata, sovrascrivendo i rumori della quotidianità con le note dell’opera, regalando ai cittadini un’esperienza di bellezza universale.

La città ideale: un legame sempre più forte con il territorio

Dal 2017, La Città Ideale ha realizzato oltre 300 eventi, coprendo 9 diverse periferie di Roma. Come sottolinea il direttore artistico Fabio Morgan, “la Città Ideale si avvicina al suo decimo anno di attività, e quest’anno, dopo la pausa estiva, torneremo a settembre con diversi appuntamenti, non solo nuove date ma anche diverse collocazioni”. L’obiettivo – infatti – è quello di diventare sempre più “multizonali”, per permettere a tutti di fruire dei contenuti proposti in maniera trasversale e accessibile.

Gli eventi della rassegna sono d’altronde ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria. Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati sul programma, è possibile consultare i canali social de La Città Ideale e il sito ufficiale.