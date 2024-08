Circo agli ERP, laboratori, giocoleria, wellness e tanto divertimento dal 5 al 29 settembre presso il parco archeologico lungo Via Prenestina

Dal 5 al 29 settembre 2024 la suggestiva Villa Gordiani si trasformerà in un vibrante palcoscenico a cielo aperto per l’attesissimo ERP Fest, un evento culturale e ricreativo ideato dall’associazione GD Group. Con un ricco programma di 21 appuntamenti, il festival promette di intrattenere, coinvolgere e affascinare sia adulti che bambini, attraverso una serie di spettacoli circensi, laboratori pratici e momenti dedicati al benessere psicofisico, il tutto completamente gratuito e aperto al pubblico.

ERP Fest: il programma completo dal 5 al 29 settembre

L’ERP Fest prenderà il via giovedì 5 settembre alle ore 17.30 con un evento di apertura unico e suggestivo. La compagnia Circosvago darà il benvenuto al pubblico con una ciclo-performance celebrativa: una parata itinerante che condurrà gli spettatori in una passeggiata nella natura, trasformando Largo delle Terme Gordiane in un percorso di scoperta e meraviglia.

Durante tutto il mese di settembre, gli artisti e i collettivi coinvolti si alterneranno sul palco di Largo delle Terme Gordiane proponendo spettacoli inediti e coinvolgenti, sempre con inizio alle ore 18.30.

Sabato 7 settembre: Valentina Musolino, con il suo spettacolo originale “Diva all’opera”, condurrà il pubblico in un viaggio tra le note dell’opera e le acrobazie circensi. Domenica 8 settembre: Daniela Cardellini presenterà “Dani e la giocoleria”, un’armoniosa fusione tra arte circense e le sue straordinarie abilità personali.

Sabato 14 e domenica 29 settembre: Il Collettivo Flaan incanterà il pubblico con due spettacoli distinti: “Flaan Varietà” e “Pacifer”, una combinazione di innovazione e tradizione circense. Domenica 15 settembre: Il Duo Flosh proporrà “No Stop”, un’esibizione carica di energia e dinamismo.

Sabato 21 e domenica 22 settembre: India Baretto con “Birthday Girl” e Piero Ricciardi con “Why Not?” offriranno due performance che esplorano i confini dell’espressione artistica e dell’improvvisazione.

Sabato 28 settembre: Alessio Paolelli chiuderà il ciclo di spettacoli con “Colpi di Toss”, una performance di grande impatto visivo e narrativo.

ERP Fest: come funzionano i laboratori di circo per i giovani

Oltre agli spettacoli, ERP Fest offrirà una importante opportunità ai più giovani di avvicinarsi al mondo del circo attraverso laboratori pratici organizzati dalla compagnia Circosvago. A partire da domenica 8 settembre, ogni sabato e domenica alle ore 17.30, i bambini e i ragazzi potranno sperimentare in prima persona la giocoleria, l’equilibrismo e altre arti circensi. Questi laboratori, pensati per essere ludici e didattici al tempo stesso, mirano a stimolare la creatività, la coordinazione e la socialità tra i partecipanti, creando un ambiente inclusivo e di crescita personale.

Benessere e contatto con la natura facendo yoga

Un’altra novità dell’edizione 2024 dell’ERP Fest sono i laboratori di yoga, che si svolgeranno ogni domenica mattina, dall’8 al 29 settembre, alle ore 11.00. Elisa Turco Liveri, attrice e istruttrice di yoga, guiderà i partecipanti attraverso un percorso di benessere fisico e mentale, integrando tecniche di Hatha Yoga con pratiche più dinamiche e riflessive. Questo spazio sarà un’occasione per prendersi cura del proprio corpo e della propria mente, favorendo un profondo contatto con la natura circostante e con sé stessi.

Ricordiamo che la partecipazione alle attività è gratuita e non necessita di prenotazione. Per info: erpfestival@gmail.com

Foto: Giulia Castellano via Uff Stampa