Natale 2020: La Cannoleria Siciliana: il panettone che profuma di Sicilia

Panettoni tradizionali ma anche innovativi nei tre punti vendita della pasticceria, che porta a Roma profumi e sapori della Sicilia.

Cosa accomuna Piazza Re di Roma, Piazzale degli Eroi, Corso Trieste e Via Cicerone ?

L’atmosfera intorno a queste vie e piazze di Roma, da fine novembre, è impregnata dallo stesso gradevole profumo, quello della Sicilia, proveniente da La Cannoleria Siciliana.

Profumo e sapori che da qualche settimana sono ben noti anche agli avventori del nuovo centro commerciale Maximo di Via Laurentina.

È proprio da questi punti vendita, infatti, che si sprigionano le essenza tipiche della regione più a Sud dello Stivale, concentrate in tutto ciò che questa meravigliosa isola offre in ambito gastronomico e dolciario.

Alle famose cassatine e ai succulenti cannoli, durante il periodo del Natale, nelle vetrine de La Cannoleria Sicialiana, fanno bella mostra di sé anche tante sfiziose prelibatezze, che contribuiscono a rendere più golose le festività. A cominciare dai panettoni.

La Cannoleria Siciliana: solo panettoni artigianali

A La Cannoleria Siciliana, la parola d’ordine è artigianalità. E anche i panettoni sono preparati seguendo la ricetta tradizionale, valorizzata da un tocco di Sicilia.

L’impasto del dolce tipico del Natale segue un processo di lievitazione naturale a base di lievito madre ed è poi arricchito con ingredienti di prima qualità, lavorati rispettando i criteri tradizionali per esaltare la bontà delle materie prime ed ottenere un prodotto bello da vedere e buono da mangiare.

La Cannoleria Siciliana: panettoni per i più golosi

Il vero trionfo della Sicilia più dolce si realizza nel panettone al pistacchio, vero fiore all’occhiello di tutta la produzione natalizia de La Cannoleria Sicialiana. In questo panettone, l’autentico pistacchio di Bronte è ovunque: nell’impasto, nella glassa a base di cioccolato, nelle decorazioni di granella e pistacchi interi tagliati al coltello.

La vera chicca, però, è un’altra. Questo panettone viene venduto in un’elegante scatola contenente in abbinamento anche un vasetto di crema di pistacchio da poter spalmare a piacimento su ogni fetta. Assaggiato una volta, non se ne potrà più fare a meno!

Per gli amanti dei gusti più classici non può mancare il Panettone Tradizionale con uvetta e canditi e per i più golosi il Panettone ai tre cioccolati.

Da buoni siciliani, non poteva mancare il Pandoro farcito in versione sicula: pandoro con ricotta e crema di pistacchio con copertura al cioccolato bianco e granella di pistacchio; pandoro con ricotta e cioccolato, con copertura al cioccolato fondente.

I panettoni e prodotti natalizi de La Cannoleria Siciliana si trovano non solo presso i punti vendita ma sono anche ordinabili sul sito web sito. Andate subito su lacannoleriasiciliana.com per ordinare subito il vostro panettone e pandoro preferito!

Info e Contatti

La Cannoleria Siciliana

Piazza dei Re di Roma, 10 – 00183 Roma (RM)

tel. 06.70.497.456

Aperti tutti i giorni, festivi compresi, ore 08:00 – 21:00

Venerdì e Sabato: 08:00 – 22:00

Corso Trieste, 100 – 00198 Roma (RM)

tel. 06 94844621

Aperti tutti i giorni, festivi compresi, ore 08:00 – 21:00

Venerdì e Sabato: 08:00 – 22:00

Piazzale degli Eroi, 24 – 00136 Roma (RM)

tel. 06 43426991

Aperti tutti i giorni, festivi compresi 08:00 – 22:00

Maximo Shopping Center

Via Laurentina, 865 – 00143 Roma (RM)

tel. 06 90236847

Aperti tutti i giorni, festivi compresi

Orari: 10:00 – 21:00

Via Cicerone, 47 – Roma (RM)

tel. 06 43426991

Aperti tutti i giorni, festivi compresi 10:00 – 18:00

Visita il sito e la pagina Facebook