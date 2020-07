JUNGLE GARDEN, a Roma è possibile mangiare immersi in un giardino tropicale

A Roma è possibile mangiare immersi in un Giardino Tropicale, con colori e suoni tipici di una giungla, in assoluta serenità e comfort.

Questa la nuova proposta lanciata da Qvinto, polo della ristorazione romana nella cornice verde del Parco di Tor di Qvinto, che per la riapertura ha inaugurato il Jungle Garden, un’area esclusiva all’aperto, per vivere un momento sensazionale e originale.

Il Jungle Garden è formato da dehors ambientati in un’atmosfera tropicale e da 4 Jungle Cube, privé in legno, ognuno con un massimo di 4 coperti, sistemati nell’ampio spazio esterno di Qvinto e distanziati l’un l’altro, con la comodità sia di ordinare,

scaricando il menù, sia di pagare, direttamente dal proprio smartphone.

I privé sono stati arredati con piante e fiori tropicali e vengono sanificati dopo ogni utilizzo, in modo tale da regalare speciali momenti di serenità, in piena sicurezza e nel rispetto delle norme a tutela della salute.

Non solo. L’atmosfera tropicale potrà essere vissuta anche nel Cool garden, l’ampio giardino antistante il ristorante, con poltrone e divani arredati in maniera accogliente e circondati da un paesaggio esotico.

Nel Cool garden la food and drink experience sarà allietata da musica live, per aperitivo e after dinner, e dallo shaker dei barman di Qvinto; nel Jungle, a questo, si aggiungerà anche l’affascinante sottofondo di cinguettii, per vivere davvero l’esperienza tropicale. In più, il venerdì e la domenica spazio al piano bar di Qvinto.

Ai Jungle e Cool garden si potrà accedere in qualunque momento della giornata, durante gli orari di apertura di Qvinto, ossia dalle 10 del mattino alle 2 di notte, per gustare i suoi piatti unici e drink ricercati.

Per l’accesso ai Jungle Cube è consigliata la prenotazione, chiamando al numero 06.3332961 oppure compilando il form sul sito qvintoroma.it.

Qvinto è il polo della ristorazione, aperto a Roma nel marzo 2019, che punta ad offrire una food experience unica, adatta a ciascun momento della giornata (aperto dalle 10 am alle 2 pm), con cucina sia made in Italy (pizza compresa) che mediterranea, con possibilità di gustare anche colazioni internazionali; servizi e accoglienza in stile anglosassone, e concept interno incentrato sulla naturalità.

Oltre 90 le persone impiegate, 400 i posti auto, coperti da 2.000 pannelli fotovoltaici, in un parco di circa 112.000 metri quadri, pulito e attrezzato, che 20 anni fa era un campo rom.

Oltre al ristorante, a disposizione dei clienti anche lounge bar per esibizioni musicali ed eventi mondani.

Qvinto Restaurant

Via delle Fornaci di Tor di Quinto, 10 – Roma