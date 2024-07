Nella giornata di domenica 28 luglio si sono verificati incendi in varie zone di Roma dove sono dovuti intervenire i soccorsi

Nel pomeriggio di domenica 28 luglio 2024 sono divampati incendi a Roma. Le zone colpite sono state Ponte Mammolo, Colli Aniene, Prima Porta e La Storta, Cesano. Nella notte tra domenica e lunedì, i vigili del fuoco erano ancora sul posto per colmare le fiamme. Gli abitanti delle aree interessate stanno vivendo delle ore di terrore e disagio dal momento che da quelle parti l’aria è irrespirabile.

Incendi a Roma, Ponte Mammolo e Cesano in fiamme

Ieri pomeriggio, domenica 28 luglio 2024, si è verificato un incendio nella zona di Ponte Mammolo, IV municipio di Roma. Sono finite nel rogo le sterpaglie, la vegetazione e vari rifiuti. A tal proposito è stato evacuato un hotel nei pressi di viale Palmiro Togliatti dove vi erano circa venti ospiti in quel momento. Non solo, le fiamme hanno interessato anche via degli Alberini. Gli addetti hanno fatto allontanare anche cinque persone che vivevano all’interno delle baracche e circa la parrocchia del quartiere, Il Sacro Cuore, ha ospitato circa cento persone. Infine, si sono avvertite delle forti esplosioni, derivanti dalle bombole gpl bruciate dalle fiamme.

Nello stesso pomeriggio, anche Cesano ha iniziato a bruciare. Infatti, si è verificato un incendio di vaste proporzioni. Sono stati utilizzati tutti i mezzi di spegnimento aerei a disposizione e sono state fatte evacuare per precauzione circa venti persone.

A lavoro sei squadre che hanno operato sull’intera zona coinvolta. Nello specifico, le fiamme sono divampate in via dei Filippini per poi spostarsi verso via dei Monti di Sant’Andrea. L’intera area è stata chiusa al traffico in quanto il fumo ha raggiunto anche le abitazioni su via Campo Albino e via Cederli. Fiamme anche su via Monte Pineta.

Nelle zone più a rischio, l’incendio è stato domato a tarda notte. In altre parti, invece, fino al tramonto. Non sono ancora state accertate le cause degli episodi che si sono verificati ieri e in precedenza.

A diffondere la notizia sono stati i cittadini che si sono ritrovati a chiudere le finestre delle proprie abitazioni a causa del fumo e dell’aria diventata irrespirabile. Su X, tanti utenti hanno lasciato messaggi tra cui: “Puzza di #plastica bruciata. Fortissimo. Da circa 1 ora circa. Il 112 dice che c’è stato un incendio zona ponte mammolo, che col vento la puzza si è spostata. Ma non è la prima mattina. Oggi però fortissino. Che è? #roma“.

Poi ancora: “Ho beccato subito ci fosse un incendio stanotte da qualche parte a Roma. Non era possibile che di punto in bianco la stanza puzzava così. Fortunatamente non è vicinissimo a dove sono, ma sappiamo tutti fin dove arriva il vento. E comunque si sente ancora più forte”.

FOTO: @FUNWEEK