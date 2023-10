Dal 26 ottobre al teatro Palladium di Roma, quattro spettacoli all’insegna del dialogo, della formazione e dell’incontro dinamico tra attori, spettatori e regia, seguiti da incontri di critica teatrale

Torna al Teatro Palladium, dal 26 ottobre al 30 novembre 2023, Audience Revolution, un “teatro-forum” mirato alla formazione dei giovani spettatori e alla ridefinizione del loro rapporto con il teatro contemporaneo. Questa iniziativa, promossa dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium con il sostegno del MiC – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo, è giunta alla sua terza edizione.

Audience Revolution, un progetto di formazione

Il progetto si compone di una staffetta di quattro spettacoli tra ottobre e novembre 2023 all’insegna del dialogo, della formazione e dell’incontro dinamico tra attori, spettatori e regia; e poi una serie di incontri laboratoriali di critica teatrale a cura di Antonio Audino, redattore del Sole24 Ore e curatore degli spazi teatrali di Rai Radio3, e di incontri pubblici con le compagnie ospiti condotti dagli studenti e dalle studentesse partecipanti al laboratorio.

“Audience Revolution” offre quindi ai giovani la possibilità di esplorare il mondo del teatro, superando l’isolamento sociale, combattendo la rassegnazione e aprendosi agli altri, in un contesto formativo, quello del Teatro Palladium, da sempre attento alla crescita e al coinvolgimento dei giovani nel mondo dell’arte e del teatro, cercando di compiere la trasformazione degli spettatori da osservatori passivi a partecipanti attivi.

Promosso dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium con il sostegno del MiC – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo e la direzione artistica di Alessandra De Luca, “Audience Revolution” è un progetto che, alla sua terza edizione, coinvolge le nuove generazioni nella sua creazione stessa, cercando di rispondere a domande fondamentali come “Cosa significa essere uno spettatore teatrale oggi?” e “Perché è così difficile per i giovani avvicinarsi al teatro?”.

La programmazione

La programmazione di Audience Revolution per il 2023 presenta quattro spettacoli, ciascuno con un’approccio unico alla riflessione sull’essere umano. Il ciclo inizia il 26 ottobre alle 20.30 con “El alimento de las moscas” di Kabia Teatro (Spagna), basato su un testo di Eusebio Calonge, e diretto da Borja Ruiz, con Arnau Marìn come protagonista. Questo spettacolo esplora la solitudine attraverso il racconto di un condannato scortato dalla polizia, cercando di rendere tangibile il divario tra istinto e dolore, gettando luce sulla complessità della follia umana.

Il 5 novembre alle ore 18:00, Danio Manfredini presenta “Divine”, liberamente ispirato al romanzo “Nostra signora dei fiori” di Jean Genet. Il racconto segue Divine, un giovane che fugge da casa per abbracciare una vita da travestito a Parigi.

Il 11 novembre alle ore 20:30, la compagnia Kepler-452 porta in scena “Gli altri. Indagine sui nuovissimi mostri”, un’opera scritta e diretta da Nicola Borghesi e Riccardo Tabilio. Questa produzione invita il pubblico a immedesimarsi nell’esperienza degli individui nascosti dietro uno schermo, pronti a condividere il loro odio attraverso i social media. Uno sguardo approfondito sui “nuovissimi mostri” della nostra epoca.

Audience Revolution si chiude il 30 novembre alle ore 20:30 con “Essere umani da molto vicino”, un dittico composto da “Étoile” con Stefano Vercelli e “Star” con Teri Weikel, con drammaturgia e regia di Rita Frongia. Queste due storie mettono in luce l’artista e consentono al pubblico di esplorare l’invisibile e di evocare i propri fantasmi attraverso un’interpretazione dal vivo che si trasforma in un’introspezione profonda.

Dopo ogni spettacolo, il pubblico ha l’opportunità di partecipare a incontri pubblici con le compagnie ospiti, moderati dagli studenti che partecipano al laboratorio di critica teatrale condotto da Antonio Audino. Audience Revolution cerca di coinvolgere il pubblico in un dialogo più attivo con il teatro e di spingerlo oltre il semplice ruolo di osservatore passivo.

Informazioni sui Biglietti

I biglietti per gli spettacoli di Audience Revolution sono disponibili al botteghino due ore prima di ciascuna rappresentazione o online sul sito boxol.it/teatropalladium. Il costo del biglietto è di 15 euro a tariffa intera, 12 euro a tariffa ridotta e 5 euro per gli studenti. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare staff.spettacolo@teatropalladium.it.