Russell Crowe torna in Italia per una serie di concerti tra cui a Roma, “Il Gladiatore” si esibirà gratuitamente: tutti i dettagli

Molto amato dagli italiani, Russel Crowe sta per tornare nel nostro Paese con tante date in giro per lo stivale. In particolare, sarà presente nel corso dell’iniziativa “Venere in Musica 2024” a Roma. “Il gladiatore” è pronto ad emozionare il pubblico con la sua musica.

Il Gladiatore a Roma: quando e dove

Domenica 23 giugno 2024 si esibirà Il Gladiatore durante “Venere in Musica” a Roma nei pressi del Tempio di Venere. Russel Crowe, star di fama internazionale, è molto legato all’Italia tanto da non perdere occasione di omaggiarla con concerti gratuiti.

Da tutti conosciuto come attore e protagonista del Gladiatore, oggi Russel Crowe è anche un artista musicale, band leader della formazione The Gentlemen Barbers.

Informazioni sui biglietti

L’ingresso al Festival è gratuito previa prenotazione. I biglietti saranno disponibili online DOMENICA 23 GIUGNO ALLE ORE 11.00

L’amore per l’Italia

Presente anche come ospite al Festival di Sanremo 2024, Russell Crowe ha affermato: “Ho sempre avuto un’attrazione nei confronti dell’Italia. È affascinante pensare che questo Paese abbia dato al Mondo un grandissimo contributo, in termini di cultura e dal punto di vista sociale – poi ancora – Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un’esperienza davvero straordinaria”.

Carriera e biografia Russel Crowe

Russell Ira Crowe è nato a Wellington il 7 aprile 1964. E’ un attore neozelandese. È da tutti conosciuto per avere interpretato il ruolo di Massimo Decimo Meridio nel film Il gladiatore di Ridley Scott. Per tale lavoro si è aggiudicato il Premio Oscar come miglior attore protagonista nel 2001.

Ha interpretato anche il matematico John Nash in A Beautiful Mind di Ron Howard, grazie al quale ha ottenuto un BAFTA, un Golden Globe e la sua terza candidatura all’Oscar, il capitano Jack Aubrey in Master & Commander – Sfida ai confini del mare di Peter Weir, il pugile James J. Braddock in Cinderella Man – Una ragione per lottare.

