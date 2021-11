Il Campionato Mondiale di Pinsa Romana arriva a Roma

Il 29 novembre 2021 la sede di Di Marco a Guidonia Montecelio, Roma, ospiterà il primo Campionato internazionale di Pinsa Romana originale.

Di Marco e l’Associazione Originale Pinsa Romana celebrano i vent’anni dell’invenzione della Pinsa Romana di Corrado Di Marco organizzando il primo Campionato di Originale Pinsa Romana, un evento che inizierà alle ore 9.30 durante il quale si sfideranno i migliori Pinsaioli a livello mondiale.

L’idea di organizzare il primo Campionato internazionale di Pinsa Romana nasce dalla volontà dell’Associazione di valorizzare l’esperienza dei propri associati, offrendo loro la possibilità di partecipare a una competizione di alto livello nel mondo della pizza e della ristorazione.

L’evento sarà aperto alle sole Pinserie certificate e vedrà la partecipazione dei migliori rappresentanti del settore a livello internazionale. Le sfide saranno giudicate da una commissione esperta, formata dai membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Grazie al connubio fra alta digeribilità, fragranza e gusto, la Pinsa ha acquisito sempre più rilievo e popolarità non solo in Italia, ma anche all’estero. Ad oggi, circa 7000 Pinserie in tutto il mondo preparano la Pinsa Romana Originale e, di queste, 164 sono state certificate dall’Associazione.

“Siamo molto contenti di poter dare il via al primo Campionato Mondiale di Originale Pinsa Romana. Sarà una giornata ricca di emozioni che esprimerà tutto il meglio del nostro settore e che speriamo possa diventare un evento di riferimento nel mondo della Pinsa. Con la nostra Associazione vogliamo salvaguardare l’autenticità della Pinsa Romana e garantire una certificazione autorevole alle Pinserie e ai Pinsaioli che ne rispettano le fasi e i protocolli di preparazione. In questo modo possiamo offrire ai consumatori un prodotto controllato e di qualità”, ha commentato Alberto Di Marco, Presidente dell’Associazione Originale Pinsa Romana.

Per le Pinserie associate è possibile iscriversi gratuitamente al Campionato compilando il modulo di pre-iscrizione sul sito dell’Associazione www.pinsaromana.org.

Le Pinserie che vogliono essere riconosciute come Pinseria Originale e Certificata potranno richiedere un controllo di qualità tramite il sito dell’Associazione.

Di Marco, attiva dal 1981 nel settore professionale della pizza, nasce dall’iniziativa imprenditoriale di Corrado Di Marco veterano nel mondo della panificazione.

All’origine della nascita dell’azienda, l’invenzione di un mix di farine specifico per la Pizza in Teglia alla Romana, la linea Pizzasnella®, che stravolge il mercato delle pizzerie a taglio grazie all’eliminazione dei grassi negli impasti per ottenere un prodotto digeribile e fragrante.

Nel 2001, viene ideato il prodotto di punta dell’azienda: la Pinsa Romana. Gustata in tutto il mondo è oggi il biglietto da visita internazionale della Di Marco. Dal 2008 la famiglia Di Marco e il sempre più ampio staff lavorano con passione nel nuovo stabilimento di Guidonia Montecelio alle porte di Roma.