Il ‘Camper di Rai1’ farà tappa al Lago del Salto, monte San Giovanni in Sabina, lago di Vico, Tarquinia, Torre Astura

Il viaggio del Camper di Rai 1, guidato da Tinto e Roberta Morise, dal 4 luglio prosegue nel Lazio.

Elisa Silvestrin viaggerà insieme a due nuovi camperisti e a bordo del loro camper farà tappa al Lago del Salto, monte San Giovanni in Sabina, lago di Vico, Tarquinia, Torre Astura.

Sui sentieri di boschi e montagne laziali ritroveremo Francesco Gasparri, mentre Monica Caradonna farà scoprire le eccellenze gastronomiche di questa regione: dal guanciale di Amatrice, alle olive di Gaeta, dalla porchetta, al prosciutto di Guarcino, ai pesci di acqua dolce della zona di Rieti. Gloria Aura Bortolini sarà la nostra guida dei piccoli borghi gioiello del Lazio, come Sperlonga, Bomarzo, Greccio, Subiaco, Isola del Liri.

Il racconto delle spiagge italiane è affidato alla nostra Maria Elena Fabi, che sarà sulla riviera adriatica dell’Emilia Romagna tra le spiagge storiche di Riccione, Rimini, Cesenatico, Cattolica, Marina di Ravenna; Bianca Luna Santoro continuerà a farci vivere il glamour dell’estate con i suoi servizi dalle location più esclusive d’Italia.

In studio la sfida di cucina vedrà protagoniste una squadra del Friuli Venezia Giulia e una dell’Umbria. A giudicarle, Federica De Denaro.

Non mancheranno come sempre i due appuntamenti settimanali con Massimo Martinelli, per ripercorrere insieme i ricordi delle estati più belle con aneddoti, curiosità, filmati ma anche per dare preziose informazioni sulle condizioni metereologiche dei prossimi giorni.

Allacciate le cinture, il viaggio di Camper continua dalle 12 su Rai 1!