Idee per Natale 2022? Regala "Crazy" con il biglietto OPEN!

Quale miglior regalo che ricevere un biglietto per la mostra "Crazy. La follia nell'arte contemporanea"? Da oggi è disponibile il Biglietto OPEN!

Sei in cerca di idee di regalo per questo Natale? Ecco qui la soluzione giusta per gli amanti dell’arte!

Quale miglior regalo che ricevere un biglietto per la mostra “Crazy. La follia nell’arte contemporanea”?

Da oggi è disponibile il Biglietto OPEN!



COME FUNZIONA?

Acquista il voucher da regalare a chi vuoi, potrà poi convertirlo online in un biglietto per la data e ora desiderati!

Visitare il sito https://www.2tickets.it/titoliese.aspx?ide=894&set=m

Cliccare su “abbonamenti e biglietti open”, registrarsi o accedere con le proprie credenziali.

Selezionare la tariffa e la quantità di biglietti open che si desidera acquistare



Selezionare “carta di credito” (il sistema funziona con tutte le carte del circuito Visa e

Mastercard, anche di debito) e “Print@home”, cliccare infine su “Paga ora”.

Procedere con il pagamento inserendo i dati richiesti.



I titoli sono stati acquistati correttamente. In pochi secondi sarà possibile scaricare il

voucher direttamente dalla propria casella di posta



I codici che bisognerà utilizzare per la conversione in biglietto vero e proprio sono riportati in alto a destra del voucher. Non è possibile avere accesso alla

mostra esibendo il voucher.

