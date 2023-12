Scienza, arte e natura si fondono in un giardino incantato di Natale a Roma! Gli alberi “parlano” in questo magico uliveto a pochi passi da Piazza del Popolo.

A Roma, a pochi passi da Piazza del Popolo, durante le festività natalizie si svela un luogo straordinario in cui la scienza e l’arte danzano insieme, creando un’esperienza intensa e poetica: “Christmas Talking Trees”. Questo “giardino incantato” e questo “magico uliveto” dove gli alberi “parlano”, sono il risultato di una collaborazione magica di Natale tra Riccardo Valentini, Premio Nobel per la Pace 2007, l’artista Marco Nereo Rotelli, e il designer Valerio Cenciarelli. L’inaugurazione dell’allestimento natalizio il primo dicembre ha trasformato il giardino in un palcoscenico all’aperto, un teatro dove gli alberi sono protagonisti e il pubblico è immerso nella magia delle luci e dei versi poetici.

Il “Giardino Incantato” e il “Magico Uliveto” di Natale all’Hotel de Russie: “Christmas Talking Trees”

Il giardino, situato nella struttura romana dell’Hotel de Russie di via del Babuino 9, appartenente alla collezione fondata da Sir Rocco Forte, continua a esplorare il dialogo tra arte e natura. L’innovativo progetto del “Giardino incantato” e del “Magico Uliveto”, curato da Marco Nereo Rotelli e Riccardo Valentini, si ispira alle parole di Albert Einstein, illuminando gli spazi con arte, cultura, bellezza e poesia. “Guarda in profondità nella natura e allora capirai meglio ogni cosa”, disse il celebre fisico.

La struttura stessa è concepita come un teatro all’aperto, dove gli alberi storici diventano attori in una pièce luminosa e suggestiva.

Quattro alberi d’ulivo, installati appositamente per l’occasione, si fanno infatti fulcro della creazione luminosa. Grazie al contributo di poeti contemporanei internazionali, come Adonis dalla Siria e Yang Lian dalla Cina, i versi dedicati alla natura si trasformano in intarsi luminosi sui tronchi degli alberi. Il designer Marco Nereo Rotelli imprime la sua stile inconfondibile, creando una magica ramificazione verbale proiettata sia all’interno della struttura che sulle piante stesse.

La Piazzetta Valadier, rinomata per la sua eleganza, diventa il palcoscenico principale. Gli alberi di ulivo, dotati del rivoluzionario “TreeTalker” ideato dal professor Valentini, si trasformano in attori interattivi. Grazie a sensori reattivi e dinamici, gli alberi rispondono al tocco umano, comunicano il loro stato di salute e reagiscono alla presenza circostante, regalando uno spettacolo di luci, colori ed emozioni. Questa magia non è solo una metafora, ma il frutto di un investimento scientifico che unisce la natura e la tecnologia in un’unica performance sorprendente.

L’allestimento di “Christmas Talking Trees” non si limita agli spazi esterni. All’interno della galleria sono esposte quattro opere pittoriche di Marco Nereo Rotelli, in una mostra curata da Luca Cantore D’Amore e Alessandro Erra Arte. Un connubio tra esterno ed interno crea un’esperienza completa, in cui il visitatore può immergersi nell’arte, circondato dalla magia del giardino e dalle opere che ne amplificano il fascino.

CREDITS FOTO@Janos Grapow