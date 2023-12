Inizia il nuovo anno alla Galleria Borghese!

La Galleria Borghese propone per il primo giorno del nuovo anno un’apertura straordinaria, dalle 10:00 alle 18:00.

Sarà possibile visitare la collezione di sculture, bassorilievi e mosaici antichi, nonché dipinti e sculture dal XV al XIX secolo custodita dalla Galleria Borghese e la mostra Il tocco di Pigmalione. Rubens e la scultura a Roma, a cura di Francesca Cappelletti e Lucia Simonato.

Con oltre 50 opere provenienti dai più importanti musei al mondo – tra cui il British Museum, il Louvre, il Met, la Morgan Library, la National Gallery di Londra, la National Gallery di Washington, il Prado, il Rijksmuseum di Amsterdam, solo per citare alcuni – la mostra Il tocco di Pigmalione sottolinea il contributo straordinario di Rubens, alle soglie del Barocco, a una nuova concezione dell’antico e dei concetti di naturale e di imitazione, mettendo a fuoco la novità dirompente del suo stile e come lo studio dei modelli costituisca un’ulteriore possibilità per un nuovo mondo di immagini. Per questo la mostra tiene conto non solo delle opere italiane che documentano lo studio appassionato e libero dagli esempi antichi, ma anche della sua capacità di rileggere esempi rinascimentali e confrontarsi con i contemporanei, approfondendo aspetti e generi nuovi.

Inoltre, tra i capolavori della raccolta di Galleria Borghese – il cui primo e più importante nucleo risale al collezionismo del cardinale Scipione (1579-1633) – ci sono opere di Caravaggio, Raffaello, Tiziano, Correggio, Antonello da Messina, Giovanni Bellini e le sculture di Gian Lorenzo Bernini e del Canova, oltre a un’importate serie di opere antiche. A queste, Scipione Borghese affiancò la straordinaria novità della statuaria “moderna”, in costante competizione con i modelli classici: dal 1615 al 1623 chiamò infatti il giovane Bernini, che eseguì per lui i celeberrimi gruppi scultorei ancora oggi conservati nel Museo: la Capra Amaltea, l’Enea e Anchise, il Ratto di Proserpina, il David, l’Apollo e Dafne.

Il museo sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 16.45).

La prenotazione è obbligatoria sul sito di Galleria Borghese oppure chiamando il numero +39 06 32810 (lunedì-venerdì 9:30-18:00). Il costo del biglietto è di 13 euro, salvo le gratuità o le riduzioni previste per legge e oltre i diritti di prenotazione.