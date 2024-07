Sta per tornare la notte delle candele 2024 a Vallerano: tutti i dettagli della sedicesima edizione dell’evento di fama internazionale

Centomila candele cospargeranno di luce Vallerano nella notte delle candele, uno degli eventi più attesi dell’anno. L’iniziativa è arrivata alla sedicesima edizione e sono tanti i turisti provenienti da tutto il mondo che non perdono occasione di raggiungere l’antico borgo medievale per la grande festa. Il paese si sta preparando ad accogliere migliaia di persone e a rendere la serata unica e inimitabile.

Vallerano, la notte delle candele 2024

La Notte delle Candele è giunta alla sedicesima edizione. L’evento di fama internazionale si svolge ogni anno a Vallerano, antico borgo in provincia di Viterbo, che per una serata si illumina con 100.000 candele. L’appuntamento per il 2024 è previsto per il 31 agosto dalle ore 18 fino a notte inoltrata.

Ogni via sarà decorata da costellazioni di luci create appositamente dagli abitanti che abbelliranno tutte le case, viuzze, angoli del borgo fino a risvegliare le leggende e storie del posto da tanti dimenticate. Infatti, il tema dell’anno è “C’era una volta”, ispirato proprio all’incipit delle fiabe con lo scopo di richiamare l’attenzione sul passato del paese.

Non mancheranno performance di ogni tipo: dalle melodie all’action painting. Poi ancora scatti fotografici, spettacoli teatrali, opere audiovisive. Le candele illumineranno ogni dettaglio del borgo, creando un percorso unico e inimitabile dentro e fuori le mura.

Costo biglietti e altri dettagli

Ogni visitatore che prenderà parte all’evento avrà la possibilità di immergersi di un’esperienza sublime a lume di candela, esplorando luoghi unici che rendono la Notte delle Candele l’appuntamento più amato d’Italia. Infatti, esso si conferma come una delle iniziative di turismo culturale più note e di successo del Lazio.

Per partecipare basterà comprare i biglietti in vendita sul sito ufficiale dell’evento o sul circuito i-ticket.it. I bambini con età minore di 5 anni entreranno gratis. L’Associazione Notte delle Candele di Vallerano con direzione artistica di Maurizio Gregori è l’organizzatore dell’iniziativa.

FOTO: credits uff stampa Elisabetta Castiglioni