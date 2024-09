Dal 16 settembre al 6 ottobre 4 passeggiate poetiche e performative, alla scoperta della Roma del passato e del presente, fra arte contemporanea e inediti scorci urbani

Dal 16 settembre al 6 ottobre 2024, torna a Roma la seconda edizione del Festival delle Passeggiate – Life in slow e-motion, un’iniziativa gratuita dedicata alla riscoperta dei quartieri Trullo e Corviale, nel Municipio XI. Il festival offre un’occasione unica per esplorare la capitale lontano dai percorsi turistici abituali, attraverso itinerari poetici e performativi che coniugano passato e presente.

Curato dalla cantautrice e poetessa Giulia Ananìa e dal direttore artistico di Dominio Pubblico Tiziano Panici, l’evento si propone di valorizzare il territorio attraverso la lente dell’arte contemporanea e della street poetry. Quattro passeggiate, distribuite nei due weekend del 28-29 settembre e 5-6 ottobre, condurranno i partecipanti alla scoperta di scorci urbani inediti, arricchiti da performance artistiche e musicali.

Il Trullo, protagonista del primo weekend, sarà esplorato attraverso un percorso che collega street art, cinema e la figura di Pasolini, con la partecipazione di artisti come Er Pinto e i Pittori Anonimi del Trullo. Il secondo appuntamento, a Corviale, vedrà come protagonista il “Serpentone”, simbolo del quartiere, e si concluderà al Mitreo Arte Contemporanea, centro di sperimentazione culturale.

Festival delle Passeggiate, una Roma insolita tra arte, cinema e natura

Oltre alle passeggiate, il festival prevede laboratori e attività collaterali rivolti ai giovani, come il ciclo di incontri “Strade Aperte” dedicato allo storytelling urbano e il laboratorio di poster art condotto da Gojo. Le passeggiate saranno inoltre trasmesse in formato radio-podcast grazie alla collaborazione con Radio 32, per garantire accessibilità e inclusione.

Tra gli ospiti anche cantautori, poeti e sociologi, con l’obiettivo di raccontare la storia e l’anima nascosta di questi due quartieri romani. Un evento che invita a riscoprire Roma con occhi nuovi, camminando a ritmo di emozione, valorizzando le sue periferie e la sua storia artistica. La partecipazione è gratuita ma su prenotazione obbligatoria.

Foto via Dominio Pubblico