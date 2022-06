Roma, festival della musica di LAZIOSound con grandi ospiti. 21 Giugno: concerto Max Gazzè opening ALFA

Una grande festa a ingresso gratuito: il 21 giugno a Roma Festa della Musica con i vincitori di LAZIOSound, Max Gazzè e Alfa.

Dopo le Finals di LAZIOSound 2022, Parco Schuster a Roma ospiterà la Festa della Musica con una meravigliosa rassegna nella quale saliranno per la prima volta sul palco insieme i 6 vincitori dell’ultima edizione al fianco di ospiti speciali.

Festa della Musica a Roma: il 21 giugno a Parco Schuster saliranno sul palco i sei vincitori di LAZIOSound insieme a Max Gazzè e a tantissimi altri ospiti d’eccezione. Photo Credits: Flavio Muriana via HF4

LAZIOSound: il 21 giugno a Roma la Festa della Musica

Una grande festa a ingresso gratuito, nel quale le nuove eccellenze musicali della Regione Lazio saliranno sul palco insieme ad alcuni guest d’eccezione. In programma il 21 giugno presso il Parco Schuster – Basilica di San Paolo alle ore 21.00.

Un evento straordinario, in attesa della tre giorni di fine luglio con la quale si terrà il Festival LAZIOSound al Castello di Santa Severa.

“Con questo appuntamento che risponde alla chiamata della Festa della Musica si conferma e rinnova LAZIOSound – ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – come programma di valorizzazione delle eccellenze musicali del territorio offrendo spazi, palcoscenici, produzioni e collaborazioni per gli artisti, e occasioni di incontro e scoperta delle proposte musicali della regione per i giovani. Un nuovo appuntamento, dopo le sei date live di selezione, che la regione regala a Roma con una serata di musica e di eccellenze, un segnale di ripartenza per la musica – che con LAZIOSound non si è mai fermata – e per tutti noi”.

La line-up dell’evento del 21 giugno

Sul palco salirà Max Gazzè in concerto con l’opening di Alfa, insieme ai 6 vincitori di LAZIOSound 2022: il Duo Ciampa Piccotti per la categoria I LOVE MOZART, Federico Buccini & JEMMA Label per Jazzology, i PITCH3S per God is a Producer, Polemica per Urban Icon, Eko Orchestra per Borderless e i biVio per Songwriting Heroes.

Parteciperanno anche altri importantantissimi ospiti: Anna Tifu, Gemello, Chiara Civello, Inude, Fulminacci e il percussionista Dario Rossi.

L’ingresso è gratuito con prenotazione da effettuare su DICE.

Photo Credits: Luisa Carcavale, Flavio Muriana via HF4