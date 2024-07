Iniziata la Festa de Noantri a Trastevere ieri 16 luglio: eventi, date e tutti i dettagli sull’iniziativa romana

E’ tornata la Festa de Noantri a Trastevere che ha aperto le danze il 16 luglio e terminerà il 31 luglio. Il Municipio I Roma Centro ha ideato il progetto insieme all’associazione “Il posto delle fragole” e la JF Eventi e Comunicazione, organizzando spettacoli, eventi musicali e la tradizionale processione della Madonna del Carmine tra le vie del rione.

Festa de Noantri, l’origine e la storia

La Festa de Noantri è una delle celebrazioni più significative di Roma e quest’anno la manifestazione è dedicata a Gabriella Ferri, una delle donne che più ha rappresentato la città eterna.

La festa ha origini religiose e culturali ed è dedicata alla Madonna del Carmine, venerata come protettrice degli abitanti del rione.

“Partecipare alla Festa de Noantri – ha spiegato la presidente del Municipio I Roma Centro, Lorenza Bonaccors i- significa vivere un’esperienza unica, che unisce tradizione, fede e cultura popolare È un’opportunità per avvicinarsi all’essenza più autentica di Roma, attraverso una festa che, da secoli, celebra l’identità e la storia della città”.

“Il ricordo dell’infanzia legato alla Festa de Noantri – ha affermato l’Assessore all’Ambiente del Municipio I, Stefano Marin – è quello della solenne processione, durante la quale la statua della Madonna Fiumarola viene portata per le vie di Trastevere, accompagnata da canti e preghiere e che dà inizio alla festa rionale. Questo evento rappresenta il momento più suggestivo e partecipato della festa, coinvolgendo residenti e turisti in un clima di profonda spiritualità e condivisione”.

Perché si chiama così

La festa prende tale nome perché mette in opposizione i “noi altri”, i trasteverini, con “voi altri”, i romani che vivono in altri quartieri. Tuttavia, gli abitanti della Capitale non perdono occasione di parteciparvi in quanto è un modo per trascorrere una serata all’insegna del piacere in una delle zone più belle della città eterna.

FOTO: SHUTTERSTOCK