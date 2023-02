Febbraio 2023, neve a Roma nei prossimi giorni? Le previsioni aggiornate

Previsioni meteo a Roma per Febbraio 2023: ecco cosa dovranno aspettarsi i romani, gli ultimi aggiornamenti

Quali sono le previsioni meteo per Roma relative a febbraio 2023? L’esperto Giuliacci ha riferito sul sito ufficiale gli ultimi aggiornamenti e tra i romani c’è chi spera in qualche fiocco di neve. Scopriamo insieme quali sono i dati previsti per le prossime settimane.

LEGGI ANCHE: — Roma, la più grande nevicata di sempre: ecco a quanto scesero le temperature >>

Previsioni meteo Roma, gli ultimi aggiornamenti per febbraio 2023

L’esperto meteo, il colonnello Mario Giuliacci ha pubblico sul proprio sito ufficiale le previsioni meteo per il mese appena iniziato. Come tutti hanno potuto notare, si tratta di dati tipicamente invernali, ma almeno per adesso non ci sarebbe traccia di neve a Roma.

Non è certo, e c’è chi continua a sperare che possa avvenire un miracolo. L’unito dato sicuro è che le temperature sono in netto calo rispetto a questa settimana e le correnti fredde e gelide non mancheranno. La Capitale, quindi, sarà attraversata dal gelo ma niente neve per adesso.

Facendo riferimento al resto del Lazio, da ieri pomeriggio, è allerta meteo di colore giallo prevista per altre 24 ore. La neve non tarderà ad arrivare nella zona di Viterbo, sul monte Livata, i Castelli romani e Rieti dove qualche settimana fa ha imbiancato tutto.

La neve a Roma

Roma innevata, però, fa sempre effetto soprattutto quando si tratta di un evento che avviene dopo tanti anni. L’ultima nevicata, infatti, risale al 2018 e la precedente al 2012, quando la Capitale fu bianca per circa due settimane.

Un altro evento che qualche romano ricorda è quello del 1939, quando caddero su Roma circa 30 centimetri di neve, tanto che fu ricordata come una delle nevicate più importanti della storia della città. Poi ancora quella del 1956, l’anno viene ricordato non solo per la neve ma anche per il freddo che caratterizzò quell’inverno.

FOTO: SHUTTERSTOCK