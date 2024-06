Dal 5 luglio al 2 agosto, nel parco di Villa Chigi, va in scena la rassegna estiva giunta alla sua XIV edizione: sul palco Gianluca Guidi, i Black Blues Brothers, Roberto Mercadini, Paolo Rossi e Neri Marcorè

Fantastiche Visioni 2024 offre come di consueto un programma di alto livello, dal 5 luglio al 2 agosto, per allietare l’estate di Ariccia. La manifestazione, giunta alla sua XIV edizione, inizia il 5 luglio con Gianluca Guidi e il suo spettacolo “Frank Sinatra – The Man and His Music”. Questo show offre un’immersione nel mondo di The Voice, tra successi, amori e relazioni pericolose, combinando prosa e musica, con la presenza virtuale di Johnny Dorelli, il primo artista italiano a portare la magia di Sinatra anche in italiano, dopo aver vissuto a New York durante gli anni d’oro di Sinatra.

“Frank Sinatra – The Man and His Music” ha affascinato il pubblico in tutta Italia, attirando sia i fan di lunga data di Sinatra che i nuovi appassionati della sua arte. Dopo questo spettacolo, il viaggio di Fantastiche Visioni proseguirà il 14 luglio con “Black Blues Brothers”, uno show acrobatico che ha girato il mondo con 600 date, e il 20 luglio con “Orlando Furioso” di Roberto Mercadini, un emozionante viaggio nel celebre libro.

Paolo Rossi e Neri Marcorè chiudono la rassegna Fantastiche Visioni 2024

Il 25 luglio Paolo Rossi presenterà la sua “Operaccia Satirica”, uno spettacolo che trasforma ispirazioni letterarie e episodi di vita vissuta in poesie e canzoni satiriche. La rassegna si concluderà il 2 agosto con Neri Marcorè e il suo “Le mie canzoni altrui”, un concerto di due ore e mezza di buona musica con il poliedrico artista alla chitarra.

Tutti gli eventi avranno luogo nel fresco parco seicentesco di Villa Chigi, situato a due passi dall’omonimo Palazzo Chigi di Ariccia e dal complesso berniniano, che include la Piazza di Corte e la Chiesa Collegiata dell’Assunta, concepita come un “Pantheon barocco”. Questo contesto storico e artistico offrirà un’atmosfera unica, rendendo ogni serata un’esperienza indimenticabile.

I biglietti per gli spettacoli costano 5 euro e possono essere acquistati direttamente al botteghino presso l’ingresso di Parco Chigi (Via dell’Uccelliera, 1 – Ariccia). Non è prevista prevendita, ma è possibile prenotarli chiamando il numero 3283338669 o inviando una mail a preno@arteideaeventieservizi.it.

La manifestazione è organizzata da Arteidea Eventi e Servizi con il contributo del Comune di Ariccia, ed è parte del programma “Ariccia da Amare 2024 – Night and Day”, che raccoglie tutte le iniziative culturali della città.