Weekend a Roma: cosa fare il 5 e 6 Febbraio. Gli appuntamenti imperdibili

Volete sapere cosa fare a Roma nel weekend del 5 e 6 febbraio 2022? Tra Supermagic, l’Hippie Market, i Musei gratis, mostre e primi eventi di carnevale ce n’è davvero per tutti i gusti! Andiamo a scoprire tutto quello che ci offre la Capitale questo week-end!

Supermagic Segreti: il magico weekend del 5 e 6 febbraio al Teatro Olimpico

Il primo evento di cui vi parliamo è Supermagic Segreti, di scena al Teatro Olimpico di Roma dallo scorso 27 gennaio che terminerà proprio domenica 6 febbraio. Supermagic Segreti non è altro che la 18ª edizione del Festival Internazionale della Magia: lo spettacolo di varietà magico più grande d’Europa in un imperdibile appuntamento dal vivo.

A Supermagic Segreti partecipano i migliori illusionisti e prestigiatori provenienti da tutto il mondo, 20 artisti internazionali che portano con sé giochi ed effetti magici strabilianti e mai visti prima in Italia.

In uno spettacolo di due ore rivolto a tutta la famiglia, sabato 5 febbraio gli orari sono alle 16.30 e alle 21.00, domenica 6 febbraio alle 15.00 e alle 18.30. Il prezzo dei biglietti (acquistabili su Ticketone.it) va da 19€ a 105€.

Musei gratis a Roma: ingresso gratuito nei musei civici

Domenica 6 febbraio a Roma sarà possibile visitare i musei parte del Sistema della Capitale in maniera completamente gratuita (con prenotazione obbligatoria).

Come sempre, la prima domenica del mese, l’ingresso free è per tutti musei civici romani, ecco l’elenco completo: Musei Capitolini, Mercati di Traiano, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura, Villa di Massenzio; l’area archeologica del Circo Massimo, quella dei Fori Imperiali e il Mausoleo di Augusto.

Weekend 5-6 febbraio a Roma: la mostra “QUAYOLA. Re-coding” a Palazzo Cipolla

A Roma, nel weekend del 5 e 6 febbraio 2022 sarà ancora possibile ammirare la mostra “Re-Coding” di Quayola, presso Palazzo Cipolla. Si tratta della prima personale di un artista internazionale acclamato da pubblico e critica, che rimarrà nella capitale fino al 13 febbraio.

Sarà un viaggio tra opere futuristiche, che danno un panorama completo sul processo creativo dell’artista, con un insieme variegato di video, stampe e sculture. Sarà possibile accedere allo spazio espositivo di Palazzo Cipolla dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (il servizio di biglietteria termina alle ore 19.00).

Photo Credits: Press Arthemisia

Hippie Market a Roma: il mercatino a Largo Fausta Labia

Il 5 e il 6 febbraio Roma ospiterà ancora una volta l’Hippie Market di Parco Labia, un mercatino di due giorni nel quale mescolare l’anima gitana all’amore per il vintage, il giardinaggio e il buon cibo. In una due giorni arricchita da musica, laboratori e spettacoli hippie, la carovana offirà uno dei mercatini più colorati ed amati della Capitale.

Carnevale 2022 Roma: appuntamento al Luneur Park

Ma il 5 e 6 febbraio sarà anche possibile partecipare alla prima festa di carnevale della Capitale! Al Luneur Park, a partire dalle 10.00 fino alle 18.00 sarà possibile celebrare la ricorrenza con balli, giochi, maschere e tanti coriandoli.

Una serie di spettacoli ed attività che si concluderanno con la mitica Battaglia di Coriandoli, in programma ogni sabato e domenica di febbraio alle 12:00, alle 15:00 e alle 16:30!

Photo Credits: Supermagic, Press Arthemisia