Eventi di Natale e Capodanno 2021 Ristoranti Roma

I menu delle Feste di alcuni dei migliori Ristoranti di Roma

Casa Coppelle

L’eternità di Roma e la raffinatezza di Parigi. Casa Coppelle è il locale in cui trovare una perfetta mescolanza delle caratteristiche peculiari delle città più belle del mondo: lo stile parigino e la classicità romana.

Casa Coppelle sarà aperto a cena la sera del 24 dicembre mentre il 25 dicembre sarà aperto sia a pranzo sia a cena. Si potrà mangiare sia alla carta sia con menu degustazione.

Menu Degustazione Natale 2021

Amouse-bouche

Carpaccio di vitella arrosto con uovo di quaglia, pomodorini confit, olive taggiasche, crostini di pane alle erbe, maionese al pomodoro e insalatina di campo

Foie gras al torchon aromatizzato all’Armagnac e pan brioche

Cappelli in bordo di cappone tartufato

Carré d’agnello affumicato su crema di piselli e verdure croccanti

Pre-dessert

Il Montblanc al modo di Casa Coppelle

MENU DEGUSTAZIONE 130 euro a persona escluse le bevande

Menu di Capodanno 2021

Benvenuto Bon bon di patate, panna acida e caviale

Medaglioni di Astice su caviale di melanzane, pomodori confit e gelatina al miele e limone con granella di pane alle erbe

Petto di piccione affumicato con carciofo caramellato, insalata di germogli e balsamico invecchiato

Fagottini cacio e pepe con salsa di Montepulciano e pepe di Sichuan

Secondo Capriolo in crosta di papavero con quenelle di patate dolci e funghi e salsa ai mirtilli

Dessert La Noisette

A mezzanotte il tradizionale cotechino e lenticchie con un calice di Champagne

Prezzo 240 euro escluso le bevande 490 euro con wine pairing

Contatti

Casa Coppelle

Piazza delle Coppelle, 49

00186 – Roma, Italia

Info e prenotazioni

Tel: 06 68891 707

Cell: 338 6810585

Eggs

Durante il periodo natalizio Eggs resterà aperto tutti i giorni.

Per la viglia e il pranzo di Natale propone sia un percorso degustazione sia il menù alla carta.

Anche a Capodanno la proposta di Eggs è studiata in ogni dettaglio.

Cena della Vigilia

UOVO GUALTIERO (crema di patate, caviale, erba cipollina)

INSALATA RUSSA E GAMBERO

SALMONE IN VIOLA

CACIO OVA

TUORLO SPEZIATO CROCCANTE

TONNARELLI CACIO E PEPE E BOTTARGA DI MUGGINE

PUNTARELLA ROSSA

Carbonara con gambero rosso* di Sicilia, pistacchi, zeste di agrumi

IL POLPO

Polpo, crema di patate, verdure dell’orto, bottarga di muggine, paprika dolce affumicata

ZABAIONE E PASTA DI MELIGA

TIRAMISU’ AL PANETTONE



Prezzo 49 Euro a persona



Pranzo di Natale



TORTELLINI FATTI A MANO DA Irina Steccanella

In brodo di cappone o crema di parmigiano

NERA

Carbonara con tartufo nero

IL MAIALE

Filetto di maiale cotto a bassa temperatura in salsa di tuorlo e limone

ZABAIONE E PASTA DI MELIGA

TIRAMISU’ AL PANETTONE



Prezzo 49 Euro a persona

Contatti:

Eggs Roma

Via Natale del Grande, 52, 00153 Roma RM

T. +39 06 581 7281

Pastificio San Lorenzo

Un’osteria contemporanea dall’aspetto retrò, all’interno della più antica fabbrica di pasta del quartiere San Lorenzo.

Aperture di Natale:

24-25 pranzo alla carta

26 Brunch + Christmas Tea

Contatti:

Via Tiburtina, 196

06 504 2669

Brado Roma

Legno e atmosfere nordiche: la vostra baita urbana preferita è pronta per un pranzo di Natale alla stato brado. Per l’occasione verrà realizzato un menù speciale che fonde la tradizione natalizia con la filosofia brada: cuore, tecnica e massima attenzione per la scelta delle materie prime.

Per prenotare bradoroma.it/prenota

Menu del Pranzo di Natale

Prosecco di benvenuto

ANTIPASTI

Vellutata di patate dei Piani Palentini, uovo cremoso e tartufo uncinato fresco

Tartare di pecora di Campotosto, latte alla camomilla, capperi fritti e rapette rosse marinate

PRIMI

Tortelli di fagiano in brodo affumicato

Pacchero infornato ripieno di cinghiale dell’appennino Tosco-Emiliano

SECONDI

Colombaccio, salsa al granturco, erbe spontanee e crema di nocciole dei Monti Cimini

Agnello di Campotosto, patate e carciofi fritti

PRE-DESSERT

Caramella ai profumi invernali

DESSERT

Sassi nel bosco”

Prezzo: 75 € a persona

(bevande escluse, pane; acqua e caffè inclusi)

E’ previsto anche un menu vegetariano:

Prosecco di benvenuto

ANTIPASTI

Carciofo fritto con fonduta di pecorino di fossa

PRIMO

Tagliolino alla zucca mantovana, blu del Moncenisio e granella di nocciole dei Monti Cimini

SECONDO

Vellutata di castagne, porcini e tartufo uncinato fresco

PRE-DESSERT

Caramella ai profumi invernali

DESSERT

Sassi nel bosco”

Prezzo: 55€ a persona

(bevande escluse, pane; acqua e caffè inclusi)

Contatti

Brado Roma

Viale Amelia, 42, 00181 Roma RM

Tel +39 375 514 0851

Osteria dell’Ingegno a Piazza di Pietra



Menù 31 dicembre 2021 Capodanno



Un aperitivo di benvenuto dalla nostra Chef Francesca, con un calice di Rosa del Golfo brut rose



Antipasti

Piccole crocchette di melanzane, concassè tiepida di pomodoro origano e menta

Gran crudo di pesce : tartare di scorfano, carpaccio di ricciola, gamberi viola del Tirreno, ostrica, serviti con maionese al rafano e salmoriglio agli agrumi

Torino di patate tartufo nero mousse di mortadella favola



Primi Piatti

Chitarrini all’uovo fatti a mano con battuto di cinta senese, cavolfiore, polvere di mirto

Fusilloni di Gragnano al pesto trapanese di mandorle e pomodori secchi stracciatella di bufala pane croccante all’origano

Tortelloni fatti in casa ripieni di baccalà e ceci, pomodorini glassati burro nero e limone



Secondi piatti

Coscio di faraona alla perugina imbottita di castagne e mandorle, zucca arrostita e crostone ai fegatini

Cheese cake di zucchine romanesche e ricotta di bufala, salsa alla colatura di alici di Cetara

Cous cous di pesce misto alla siciliana con zafferano e limone verde



Dessert

Tarte tatin di mele al profumo di calvados cannella e creme franche

Bavarese ai tre cioccolati caramello salato lamponi freschi

Cremoso al pistacchio zappetta di cioccolato bianco mousse di mirtilli

Benvenuto anno nuovo, con brindisi di mezzanotte e piccoli fuochi pirotecnici.

Contatti

Osteria dell’Ingegno

Piazza di Pietra 45

00186 Roma

Tel 06 6780662