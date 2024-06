Cosa fare d’estate a Roma? Di seguito 5 piscine dove trascorrere qualche ore di relax e tranquillità: tutti i dettagli

In attesa delle alte temperature e giornate di sole, i romani si preparano ad accogliere l’estate 2024. Cosa fare nel giorno libero o post lavoro in questa stagione? A Roma vi sono alcune piscine all’aperto dove rilassarsi e rigenerarsi. Di seguito alcuni indirizzi da tenere a mente.

Estate 2024 a Roma 5 piscine all’aperto da visitare

Ecco 5 degli indirizzi di piscine all’aperto a Roma da conoscere così da trascorrervi un giornata di relax:

Tennis Club Garden a via delle Capannelle 217. Si tratta di una piscina del tutto rinnovata all’interno del circolo sportivo limitrofo al Parco degli Acquedotti. La struttura esterna è aperta dal 1° giugno. E’ possibile organizzare anche eventi privati.

a via delle Capannelle 217. Si tratta di una piscina del tutto rinnovata all’interno del circolo sportivo limitrofo al Parco degli Acquedotti. La struttura esterna è aperta dal 1° giugno. E’ possibile organizzare anche eventi privati. Aqua World , aperta dal 1° giugno Aqua World, in via Irina Alberti. Ha un ingresso indipendente, incluso nel biglietto vi sono 3 parchi.

, aperta dal 1° giugno Aqua World, in via Irina Alberti. Ha un ingresso indipendente, incluso nel biglietto vi sono 3 parchi. Physical Village in via Federico Turano 44. Il servizio balneare è stato inaugurato il 2 giugno ma l’apertura ufficiale è il 9 giugno 2024. La piscina sarà aperta dalle 9,30 alle 18,30.

Tennis Club Appio Claudio , Parco degli Acquedotti, viale Appio Claudio. La struttura è stata aperta dal 1° giugno 2024. Da quest’anno è possibile prenotare online il proprio posto. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del circolo sportivo.

, Parco degli Acquedotti, viale Appio Claudio. La struttura è stata aperta dal 1° giugno 2024. Da quest’anno è possibile prenotare online il proprio posto. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del circolo sportivo. Salaria Sport Village da sabato 1 giugno sono state inaugurate la piscina olimpica all’aperto e la Laguna con spiaggia per più piccoli al Salaria Sport Village. La struttura si trova in via San Gaggio 5.

Per ogni location vi è a disposizione un sito in cui trovare tutte le informazioni necessarie su prezzi e caratteristiche della singola struttura. Grandi e piccoli potranno avere tutti i comfort per trascorrere una giornata piacevole, all’insegna del relax, tranquillità e divertimento.

FOTO: SHUTTERSTOCK