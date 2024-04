Dopo il tutto esaurito della data dello scorso novembre, i Dire Straits Legacy tornano per un’esclusiva data italiana alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma lunedì 15 aprile

Dopo i grandi successi del 2023, anno terminato con quattro date sold out in Nuova Zelanda, continua il 4U World Tour dei DSL*Dire Straits Legacy ripartito da Helsinki a marzo e che il 15 aprile tornerà in Italia per una data esclusiva. Lunedì 15 alle ore 21, infatti, dopo il tutto esaurito del 30 novembre scorso, i DSL*Dire Straits Legacy saranno nuovamente all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, alla Sala Santa Cecilia. Il “4U” – per te – è una dedica speciale per i fan (che da più di 10 anni seguono il gruppo in tutto il mondo), e per due persone speciali che hanno fatto parte del gruppo per anni: il manager Riccardo Locatelli e il chitarrista Jack Sonni. Money for Nothing, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life, Brothers in Arms, Tunnel of Love sono solo alcuni dei tanti successi che verranno eseguiti dalla All Stars Band formata da Alan Clark alle tastiere e piano Hammond (inserito come Dire Straits, insieme a John Illsley e Guy Fletcher, nella Rock and Roll Hall of Fame), Phil Palmer alle chitarre, Mel Collins ai sassofoni, Danny Cummings alle percussioni (tutti musicisti che hanno strettamente collaborato con la band di Mark Knopfler, sia dal vivo che in studio) oltre a Steve Walters al basso (già The Buggles, Yes). Completano la formazione tre grandissimi musicisti italiani come Primiano Di Biase alle tastiere (Venditti, De Gregori, Richard Bennett, Steve Phillips), il batterista Alex Polifrone e il frontman del gruppo Marco Caviglia, voce e chitarra, ampiamente considerato come il migliore interprete al mondo dello stile unico di Mark Knopfler.

ALAN CLARK Tastiera e Hammond: Vincitore del Grammy Award e membro della Rock’n’roll Hall of Fame, Alan Clark si unì ai Dire Straits nel 1980 come tastierista principale. È stato membro dei Dire Straits al momento dello scioglimento della band nel 1992 e ha co-prodotto l’album “On Every Street”. Ha suonato e registrato con una lunga lista di altri artisti, è stato membro della band di Eric Clapton ed è stato il direttore musicale di Tina Turner. Recentemente per i DSL ha registrato e prodotto con Phil Palmer lo splendido 3 Chord Trick

PHIL PALMER Chitarra e cori: Membro fondatore di DSLegacy, Phil Palmer si unì ai Dire Straits nel 1990 e suonò nel disco e nel tour mondiale della band On Every Street. È uno dei migliori chitarristi al mondo. Ha suonato in più di 450 album ed è stato in tournée con alcuni dei più grandi artisti del mondo: pensa a un artista e Phil probabilmente ci ha suonato insieme. È stato anche un membro della band di Eric Clapton, dove ha incontrato il suo sodale nei Legacy, Alan Clark.

MEL COLLINS Sax: Mel si unì ai Dire Straits nel 1982 e suonò nell’album e nel tour di “Love over Gold” e di “Twisting by the pool. Oltre a far parte della formazione dei King Crimson, ha suonato, tra gli altri, con Rolling Stones, Bryan Ferry, Marianne Faithfull, David Sylvian, Tears for Fears, Lucio Battisti, Tina Turner, Robert Palmer, Phil Manzanera, Joan Armatrading, Pete Townshend, Tom Waits, Nick Mason, Richard Wright.

DANNY CUMMINGS Percussioni: Danny si unì ai Dire Straits come percussionista nel 1990 e suonò sull’album e nel tour di Every Street. Al di fuori dei Dire Straits, ha lavorato con molti grandi artisti tra cui David Gilmour, Paul McCartney, George Michael, Depeche Mode, Elton John, Pet Shop Boys, Simply Red, Talk Talk, Bryan Adams e Pino Daniele. È stato il batterista della band di Mark Knopfler per diversi anni.

STEVE WALTERS Basso: Il primo incarico internazionale di Steve è stato un tour C.S.E (Combined Services Entertainment) delle Isole Falkland, e da lì la sua carriera è cresciuta; Il vasto curriculum di Steve include nomi come ABC, Amy Winehouse, Angie Stone, Belinda Carlisle, Beverley Knight, Bond, Brian Jackson, Chaka Khan, Everything but the Girl, George Michael, James Taylor Quartet, Jimmy Cliff, M People, Mariah Carey, Mike Garson, Pet Shop Boys, Sir Cliff Richard, Trilok Gurtu, The Waterboys e X Factor Live Tours.

MARCO CAVIGLIA Voce e chitarra: Innamorato della musica dei Dire Straits e del suo mentore musicale Mark Knopfler, Marco, nato a Roma, formò la band Solid Rock nel 1988 e nel 1990 andò in tournée con il leggendario bluesman dei Notting Hillbillies, Steve Phillips. Da sempre il suo sogno è stato suonare al fianco dei suoi Dire Straits’ Heroes, e quel sogno è diventato realtà nel 2010 con i DS Legend, e ora con la fantastica formazione DS Legacy.

Roma, 15 aprile 2024 – ORE 21 | Unica data italiana

DSL*DIRE STRAITS LEGACY “4U WORLD TOUR 2024”

Il concerto è una co-produzione We4Show (società di management e produzione della band da più di 10 anni) Menti Associate (nota società del live entertainment).

Info: info@we4show.com | info@mentiassociate.com

Ufficio stampa DSL Dire Straits Legacy: Fabiana Manuelli – stampa@fabianamanuelli.it

Auditorium Parco della Musica – Viale Pietro De Coubertin 30, 00196 Roma

15 APRILE 2024 – ORE 21 – BIGLIETTI DA € 36.50

Foto ufficio stampa Manuelli