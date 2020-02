CORONAVIRUS: sospensione IED FACTORY 2020

L’Istituto Europeo di Design comunica che, a fronte dei recenti sviluppi legati all’emergenza COVID-19 in Italia, ha deciso di sospendere l’edizione 2020 di IED Factory – Kind of Blue.